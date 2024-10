Laura Pausini hace sold out a seis semanas de su concierto en Málaga: agotadas las entradas

El próximo jueves 5 de diciembre, el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga será el escenario de uno de los eventos musicales más esperados del año: el concierto de Laura Pausini, que llega a la ciudad con su aclamado World Tour 2023/2024. La icónica cantante italiana ha vuelto a demostrar su gran capacidad de convocatoria, logrando agotar todas las entradas con seis semanas de antelación, confirmando el cartel de sold out para esta esperada cita musical en la Costa del Sol. Después de triunfar en algunos de los escenarios más emblemáticos de Europa, Laura Pausini ha hecho de Málaga una de las dos únicas paradas en España para su gira mundial. Un logro notable que consolida su conexión con el público español. El Grupo Mundo, en colaboración con Just Life Music y Latitud Canarias, ha sido el encargado de traer a la artista a Málaga, en lo que será una noche marcada por la emoción y la buena música.

El World Tour 2023/2024 de Laura Pausini es mucho más que una serie de conciertos; es una celebración de sus 30 años de carrera en el mundo de la música latina e internacional. Desde sus inicios en 1993, la artista ha vendido millones de discos, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas y admiradas en todo el mundo. Esta gira no solo es un repaso por sus tres décadas de éxitos, sino también una oportunidad para presentar su último álbum, Anime Parallele / Almas Paralelas, lanzado a nivel mundial en octubre, y que ha sido recibido con gran entusiasmo por sus fans.

El espectáculo que Pausini llevará al Martín Carpena promete ser una experiencia completa de más de dos horas y media de música, donde los asistentes podrán disfrutar tanto de sus temas más emblemáticos como de sus nuevas canciones. El show ha sido cuidadosamente diseñado, cuidando cada detalle tanto a nivel musical como escenográfico, para ofrecer una experiencia inolvidable. Con un repertorio que abarca cinco idiomas, la gira de Pausini se convierte en un verdadero homenaje a la diversidad y al alcance internacional de su música.

Pero este año no solo ha sido significativo por la gira. En octubre de 2023, Laura Pausini fue reconocida como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación, un homenaje que destaca su contribución inigualable al mundo de la música latina a lo largo de tres décadas. Este galardón resalta no solo su talento como cantante, sino también su influencia como ícono cultural y su carisma que ha trascendido fronteras. Con millones de discos vendidos y una trayectoria imparable, Laura Pausini se ha consolidado como la artista italiana más importante y admirada en la escena musical global durante los últimos 30 años. Su regreso a Málaga forma parte de un nuevo capítulo en su brillante carrera, y la respuesta del público no hace más que confirmar que su música sigue siendo tan poderosa y relevante como siempre.

Para los más persistentes, siempre existe la posibilidad de acudir a la reventa de entradas en busca de alguien que, a última hora, descubra que no puede acudir. Plataformas como Ticketswap son bastante fiables en este sentido: "TicketSwap se ocupa. Recibe las entradas para Laura Pausini de forma segura si compras, recibe el pago rápidamente si vendes ¡y disfruta de una atención personalizada!".