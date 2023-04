Este es uno de los lugares más fascinantes de España y sí, está en Málaga

España está repleta de lugares increíbles, fascinantes, muchos de ellos copados por el turismo pero otros muchos más reservados, escondidos y que posiblemente no conozcas y estén por descubrir para ti. Málaga es también nicho importante de estos lugares, de puntos increíbles a los que muy posiblemente no has hecho una visita. Son muchos los rincones impresionantes, lugares donde la naturaleza explotó su imaginación con formas increíbles. Uno de esos lugares, entre la creatividad propia de la Tierra y del ser humano, está considerado como uno de los lugares más fascinante de España.

Es la revista Viajar la que hace un repaso a estos lugares bajo el título '10 fascinantes lugares de España que aún no conoces (y deberías)', y pone de manifiesto que uno de ellos se encuentro en territorio malagueño, en nuestra provincia. Así de primeras, seguramente te vengan varios de ellos a la cabeza, opciones que pueden encajar en estos parámetros. Según Viajar, son lugares que no son "un destino turístico prioritario para las grandes masas", algo que "permite que podamos disfrutar de una experiencia mucho más tranquila pero igual de enriquecedora".

Entre Las Médulas, en León, las Bardenas Reales, en Navarra, o las Lagunas de Ruidera, en Ciudad Real, aparece uno de los elementos naturales más increíbles de Málaga: el Caminito del Rey. "Esta impresionante ruta está situada en el Puerto de las Atalayas, a unos 60 kilómetros de Málaga, y requiere de una reserva previa para poder realizarla. Es recomendable hacer la reserva con mucha antelación, ya que el aforo es muy limitado por cuestiones de seguridad y su último acceso se produce a las 17:00 horas", mencionan desde la revista, que apuntan que "se trata de una pasarela construida en las paredes del desfiladero de los Gaitanes de más de 3 kilómetros de longitud, colgadas en las paredes a 100 metros sobre el río y que en muchos momentos tiene apenas 1 metro de amplitud".

No pasan por alto que en 1989, la Junta de Andalucía declaró a este lugar Paraje Natural, y que en 2006 también pasó a ser parte de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos. La revista también apunta algo que se espera con ansias en Málaga, ya que el Caminito del Rey es candidato a ser declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Los 10 lugares más fascinante de España según 'Viajar'