Qué hacer en Málaga este viernes 16 de diciembre

A poco de finalizar este 2022, el año va dejando interesantes propuestas culturales y planes para este último mes del año. Si te estás preguntando qué hacer este viernes 16 de diciembre (things to do in Málaga, para turistas), no te preocupes que os damos unas cuantas opciones para hacer algo diferente y alternativo en este inicio de fin de semana.

Agenda cultural del viernes 16 de diciembre

Navidad en el Museo Carmen Thyssen. El Museo Carmen Thyssen celebra la Navidad este año de forma especial, abriendo sus puertas y mostrando al mundo su precioso belén napolitano. También habrá conciertos navideños como el de este viernes, Voces para el recuerdo, desde las 19:30 horas.

Circo del Sol: Crystal. El último espectáculo del Circo del Sol ya está dando que hablar. Este próximo viernes hay pases tanto a las 17:30 y a las 21:30 horas y para ambos siguen quedando entradas a un precio de entre 68 y 104 euros.

Turkey Market. Se trata de la segunda edición de este encuentro de diseños y artesanías arquitectónicas realizadas por arquitectos. Este viernes (de 10:30 a 20:00 horas) y sábado (de 10:30 a 14:30 horas), habrá música en vivo, actividades y talleres para niños y muestra y venta de diseños de productos artesanos realizados por arquitectos en el Colegio de Arquitectos de Málaga.

Godspell. Si todavía no has disfrutado en el Teatro del Soho de Godspell, la última obra de Antonio Banderas y Emilio Aragón, no entendemos a qué esperas. Pases a las 17:30 y 21:00 horas este viernes con las entradas entre 35 y 64 euros.

La mejor obra de la historia. Este viernes, a las 19:00 horas, tiene lugar esta obra teatral en el Centro Cultural MVA de Málaga. De la mano de SPASMO Teatro, artes escénicas y plásticas con un gran componente didáctico en un repaso a las obras de arte más relevantes de la historia, sus autores, datos y curiosidades acerca de ellas. Entrada gratuita con invitación.

Amaia. La ganadora de uno de los últimos Operación Triunfo y una de los representantes españoles de Eurovisión 2018, Amaia Romero, canta este viernes en la Sala París 15 desde las 22:00 horas. A sus 22 años sigue forjándose como artista y explorando géneros pero su voz y sonido sigue desbordando talento. Las entradas, por 27,50 euros.

Navidad con Gospel It. Concierto de música gospel este próximo viernes en Teatinos. El Área de Cultura del Ayuntamiento organiza este concierto para celebrar la Navidad. Es el grupo Gospel It, conformado por 20 voces provenientes de los géneros más variados, los que harán las delicias de los asistentes. Entrada gratuita e inicio del concierto a las 19:00 en la carpa habilitada.

Orquesta Filarmónica de Málaga. La Orquesta Filarmónica de Málaga actúa este viernes en el Teatro Cervantes desde las 20:00 horas con The Queen Symphony, de Tolga Kashif, bajo la dirección de José María Moreno. Las entradas, muy muy limitadas en el momento de redacción.

Javier Navas: La Revolución. La Revolución es el último álbum de Javier Navas Quintet que actúa este viernes a las 20:00 horas en el Teatro Echegaray. Las entradas, a 15 euros, permiten la escucha de este último disco del quinteto que ha obtenido muy buenas críticas por parte de la prensa.