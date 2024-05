Esta es una de las rutas de río más refrescantes de Málaga

Los últimos días de esta primavera, tan cálida como veraniega, son ideales para iniciar las rutas más refrescantes por los ríos de Málaga que serpentean por nuestro territorio. Además de ser una excelente oportunidad para ejercitarse y explorar la provincia, también ofrecen la posibilidad de desconectar por unas horas de las redes sociales, aunque seguramente luego compartamos con entusiasmo las fotos de nuestra caminata, sobre todo si recorres la senda que transcurre por el Río Verde, en Istán.

Las excursiones por los ríos ofrecen claras ventajas en comparación con los parques acuáticos artificiales: puedes conectarte con la naturaleza, disfrutar de la calma, del aire fresco, de la vida silvestre... bueno, ya sabes, puedes sumergirte en todos los tópicos que desees. Además, no tienes que preocuparte por salir del agua con una tirita pegada en la frente.

La senda del Río Verde, en Istán, es un destino muy concurrido en verano. Llamada así por la abundancia de verdín que cubre sus rocas, esta ruta es bastante sencilla, pero hay que tener presente que es resbaladiza en todo su recorrido: debemos ser muy cuidadosos con nuestros tobillos, ya que pueden torcerse con facilidad en cualquier momento. Las aguas del Río Verde abastecen el embalse de la Concepción, y su ruta comienza en Istán, atravesando la parte más desafiante del valle en el Parque Natural de la Sierra de las Nieves.

Es una travesía llena de sorpresas, ya que en la zona hay pasarelas colgantes, aunque están en un estado muy deteriorado, y su primera charca, que marca el inicio del camino, es bastante profunda y no es adecuada para aquellos que no sean buenos nadadores, ya que no hay muchos puntos de apoyo en sus bordes. Además, en esta charca hay una cascada artificial que cae con bastante fuerza, lo que puede resultar peligroso. Por lo tanto, es importante recordar una vez más que debemos ser precavidos y no intentar ser más valiente de la cuenta para lamentar males mayores.

Al final de este recorrido nos encontraremos con el charco del Canalón, una área con una encantadora charca de aguas transparentes, encajonada entre paredes de piedra caliza, que toma su nombre de la caída de agua de una acequia que se encuentra unos metros más arriba. En este punto del recorrido son muchos los que se quedan durante horas disfrutando de la tranquilidad y transparencia que otorgan las aguas del río Verde, una de las rutas de río más refrescantes de toda Málaga.