El tributo musical a Queen que llega en enero a Málaga y las entradas ya están agotándose

El próximo 2024, en enero, llegará a Málaga uno de los tributos más aclamados de todos los tiempos, que ya han disfrutado más de medio millón de personas en temporadas anteriores. Hablamos de Remember Queen, el espectáculo que rinde tributo a la excepcional banda de Freddy Mercury y que toca los mejores éxitos de los británicos. El viernes 12 de enero (20:00 horas), en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA), estará en concierto para los fans acérrimos de Queen.

Remember Queen ofrece un espectáculo en vivo que recrea a la perfección uno de los conciertos de la banda británica, no sólo con una gran interpretación musical de su amplio repertorio, sino también con una caracterización excepcional que nos mete de lleno en alguno de los conciertos que hicieron vibrar a sus fans durante el siglo pasado. Durante el espectáculo son un total de diez los cambios de vestuario que realizan mientras van pasando de canción en canción repasando todos los grandes éxitos que hicieron vibrar a toda una generación.

El show cuenta además con un importante soporte visual con vídeos de la banda Queen que servirán a los espectadores para conocer mejor a la banda en algunos de los mejores momentos de su trayectoria sobre loes escenarios.

Y es que los artistas de Remember Queen son reconocidos porque "cuidan el más mínimo detalle del espectáculo original con una puesta en escena similar a la que estos utilizaban en la Gira del 86", una de las mejores de la historia del grupo y que acabó siendo la última en la que Queen contó con Freddie Mercury en escena.

El cantante y pianista Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon formaban Queen y todos y cada uno de ellos cuenta con su mejor representación en Remember Queen. Como Mercury está al frente Piero Venery, como May está Leo Giannetto, en el papel de Taylor está Roberto D'Amicis y por último como Deacon es Julio Llorca el elenco de este tributo.

De hecho, el italiano Venery es considerado como uno de los mejores dobles de Mercury del mundo, aclamado por su caracterización, sus incomparables gestos, bailes y esa puesta en escena que hacía hipnótica cada canción de Queen. Entre los grandes temas que sonarán no faltarán temas We are the Champions, Bohemian Rapsody, Radio Ga Ga, A Kind of Magic o I'm In Love With My Car.

Entradas para ver Remember Queen en Málaga

Las entradas para ver el concierto tributo Remember Queen en Málaga el próximo viernes 12 de enero a las 20:00 horas en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) están ya agotándose. Las entradas tiene un precio de 39 euros por persona y se pueden adquirir a través de la web aporentradas.com.