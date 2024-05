En dos días, en concreto el próximo 16 del presente mes de mayo, Málaga Hoy cumplirá 20 años de vida y, su página marítima, también celebrará estas dos décadas de actividad. Con el firme propósito de reseñar todo lo que aconteciera en los muelles malacitanos, esta sección semanal arrancaba un par de días después de que este diario saliera a la calle y, lo hacía, complementada con la columna La mar de historias, un texto con una clara vocación histórica que quedaba rematado con la lista de barcos atracados; una muy atractiva combinación con una completa información sobre la actividad de los muelles malagueños.

Publicadas hasta la fecha 1.007 marítimas que han sido suplementadas por otras muchas referencias relativas al puerto de Málaga y a los barcos que han pasado por él, les diré, que, desde el 18 de mayo de 2004, sólo en 11 ocasiones no se ha podido encontrar en la edición de los martes de Málaga Hoy esta página; una mínima ausencia que me permite afirmar que, sin lugar a dudas, esta sección ya constituye una de las señas de identidad de esta cabecera periodística.

Y como tampoco me parece adecuado arrojar tantas flores, creo que para celebrar esta columna 1.007, no estaría mal que les recordara lo que escribí en la primera La mar de historias. Bajo el título “El barco de la lluvia”, el 18 de mayo de 2004 les reseñé algunas curiosidades sobre el buque de crucero Caronia; un clásico entre los clásicos que entre los años 1950 y 1966 realizó 24 visitas a Málaga. Cargado de peculiaridades, este buque apodado en todo el mundo como The Green Goddess por llevar pintado su casco con cuatro tonalidades de verde manzana, aunque algunos dicen que eran cinco, dejó en las aguas malacitanas muchas historias; un curioso número de relatos que se vio culminado con el dicho que cada vez que el Caronia venía a Málaga hacía mal tiempo y llovía.

Tras aquella primera columna, La mar de Historias ha reflejado en estas últimas dos décadas infinidad de asuntos; unos temas que pasan por barcos, personas y hechos destacados tanto del pasado como del presente del puerto malagueño. Una apasionante singladura que hasta la fecha ya ha realizado 1.007 escalas. Seguimos navegando.