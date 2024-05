Ya es posible ir en AVE de Málaga a Alicante y Murcia, pero con parada en Madrid

El camino más rápido entre dos puntos suele ser en línea recta, pero no siempre es el posible. Renfe inicia un nuevo recorrido en AVE que conectará Málaga con Murcia y Alicante, pero, debido a la red radiocéntrica del ferrocarril en España esta no seguirá la costa, sino que tendrá una parada en Madrid –en la que no será necesario bajar del vehículo en ningún momento como sucede con la conexión con Barcelona–.

La misma, para la que ya se pueden comprar billetes, tendrá dos conexiones diarias –una por sentido– y comenzará a funcionar a diario el 1 de junio. El nuevo servicio AVE, con parada en Atocha-Almudena Grandes, saldrá de Málaga a las 8.05h, tendrá parada en Alicante a las 13.39h y llegará a Murcia a las 14.37h. En sentido inverso, tendrá salida de Murcia a las 15.32h y de Alicante a las 16.35h con llegada a Málaga a las 22.36h.

Al menos en cuestión de tiempo, esta no parece que sea una opción competitiva en comparación con el transporte privado. Si en tren el usuario tardará cinco horas y media en llegar a Alicante, tardaría sólo cinco si iniciase la marcha con su coche propio (contando con que no hace paradas para descansar y sólo cambia el conductor). A Murcia –aunque esté más próximo geográficamente– aún deberá ampliar su viaje una hora hasta las seis horas y media. En coche el mismo viaje tardaría cuatros horas y quince minutos, es decir, dos horas menos que sobre raíles.

Hay que añadir que con estos nuevos servicios AVE, Renfe crea también a partir del 1 de junio relaciones directas para viajar entre Málaga y las ciudades de Cuenca, Albacete, Elche y Orihuela, entre otras.

El aumento de tiempos se debe a que, por la red de ferrocarril de España es necesario conectar con Madrid para unir estas tres ciudades del entorno Mediterráneo, en vez de continuar una línea que conecte por la costa. No parece que esta se vaya a desarrollar próximamente en el tiempo, toda vez que el paso del Corredor Mediterráneo por Málaga capital volvió a quedar fuera de los planes de la Unión Europea cuando el pasado mes de diciembre esta modificó el acuerdo para el impulso de la infraestructura que unirá el continente sobre raíles. Los mismos planifican la infraestructura hasta 2050.

El mismo, según el plan actual llegará desde Cataluña hasta Almería pasando junto al Mediterráneo, pero en ese punto elevará su ruta para conectar el huerto de Europa con Granada, que conectará a su vez con Antequera y de ahí a Algeciras.

Cuando esta conexión esté finalizada, aunque no haya una línea directa con Murcia o Alicante podrá ser más corto el recorrido, ya que será posible conectar Málaga con Granada –sin pasar por Madrid– y de ahí al resto de ciudades que sí cuenten con parada en este Corredor Mediterráneo.

Marbella, fuera de los planes

Sí que queda completamente excluida de estos planes Marbella, que de ninguna manera tendrá conexión con las otras ciudades por raíles. En los planes del Corredor Mediterráneo, Marbella sólo queda reconocida como un núcleo de población importante en uno de los documentos del acuerdo alcanzado, pero ninguna de las líneas ferroviarias tocan el municipio. Cabe recordar que es la única ciudad de España de más de 100.000 habitantes a la que no llega el tren.

En este último acuerdo –el del pasado mes de diciembre– se produjeron distintas modificaciones –la más importante la incluye Ucrania en el trazado y alguna de ellas en España, como la conexión con varios puertos en el Levante español–, pero ninguna de ellas contempló el litoral malagueño, que se queda fuera desde que se dibujase por primera vez la conexión europea ferroviaria.

En este sentido, el pacto prevé que el Corredor Mediterráneo recupere su longitud máxima, llegando hasta la frontera con Ucrania, especificó el Ministerio de Transportes de España en un comunicado. De esta forma, el Mediterráneo será el único corredor que recorre Europa de oeste a este por completo.