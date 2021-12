Abogados de Málaga distinguen a la letrada que esclareció la discriminación en Países Bajos

Han pasado siete años desde que la abogada cacereña, Eva Gonzalez Pérez, comenzase a investigar en un caso en el que se les retiraban ayudas públicas a varios extranjeros y se les acusaba de fraude por la agencia tributaria sin motivo aparente en Eindhoven. Tras grandes esfuerzos, la letrada consiguió que en 2020 se hiciera público el informe en el que se reconocía que se había tratado con discriminación étnica a 26.000 ciudadanos, lo que supuso la dimisión de un bloque del gobierno de los Países Bajos y el destape de este caso de corrupción política. Este lunes, el Colegio de Abogados de Málaga y la Fundación Manuel Alcántara, reconocieron el trabajo de esta letrada española que lleva más de 20 años ejerciendo su profesión en Europa.

Con la voz temblorosa y llena de orgullo, González recogía el premio jurista del año en el Colegio de Abogados de Málaga. “Estoy emocionada y agradecida, esto es un empuje para seguir involucrándome en la lucha por la igualdad día a día”, confesó González. En 2014 comenzó a trabajar frente a esta irregularidad en un caso que estaba destinado a encontrarse con ella, ya que fue a través de la agencia de niñeras que dirigía su marido cuando la letrada se percató de las sospechosas causas de las retiradas de ayudas que estaban sufriendo varios de los clientes, siendo todos ellos de origen marroquí o turco.

Las subvenciones que se estaban retirando por parte de la agencia tributaria estaban destinadas al cuidado de menores y supuso que 26.000 ciudadanos se quedasen con un bajo nivel de ingresos sin otorgar ninguna explicación al respecto por parte de Hacienda. Las devoluciones no admitían alegaciones y daban como única opción de protesta la apelación. Fue en 2016 cuando González ganó el primer juicio de este caso y se abrió una investigación para demostrar que se estaba produciendo una discriminación por razón de origen junto con el Defensor del Pueblo. El pasado año, se publicó en el parlamento un informe en el que se evidenciaba que se había venido realizando un trato discriminatorio por motivo de etnia por parte del gobierno de Países Bajos y por la administración pública, lo que supuso que en 2021 dimitiese parte del gobierno holandés presidido por Mark Rute.

“Los Derechos Humanos no son solo para un grupo selecto de personas, sino para todos, eso incluye a mis clientes, pero también a los funcionarios que permitieron dicha irregularidad. Me resulta revelador ver como algunos de estos siguen en sus puestos de trabajo o incluso en algunos más altos”, declaró la González.

“Mi trabajo es concienciar a todas las personas sobre los Derechos Humanos, los encargados de unir el mundo en un solo hilo”, explicó la jurista encargada de destapar dicho escándalo. Así mismo, aclaró que el premio se convierte en un empujón para continuar con el caso que devuelve la justicia a todas estas familias: “El proceso no acaba aquí, hemos conseguido un gran avance, pero estamos a mitad de camino”.

La abogada, la cual emigró junto con sus padres a Países Bajos a los dos años, se ha trasladado a Málaga junto con su familia para asistir a la entrega de este reconocimiento que no es el único de su trayectoria, ya que en 2020 fue galardonada con el premio José Manuel Maza. “Es un orgullo poder recibir este reconocimiento en una ciudad tan bonita como Málaga a la que no he dudado asistir junto con mis hijos y mi marido”.

La entrega del reconocimiento ha estado enmarcada en la celebración del tradicional acto de lectura de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que el Colegio de Abogados de Málaga realiza cada año. Salvador González, decano del Colegio de Abogados de Málaga, ha resaltado la labor de una jurista en una de las democracias más garantistas del mundo que evidencia que no hay que bajar la guardia. Por su parte, el presidente de la Fundación Manuel Alcántara, Antonio Pedraza, ha calificado a Eva González como una heroína del derecho.