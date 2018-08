Abogados, policías y ONGs exigen un sitio estable para atender a los inmigrantes

Voluntarios de Cruz Roja montando y desmontando camillas de campaña en los polideportivos municipales; inmigrantes que una vez van al pabellón de Ciudad Jardín, otras al de Tiro de Pichón y ahora al de El Palo y duermen en las pistas de esas dependencias deportivas y policías que no trabajan en las instalaciones adecuadas. Esos son los resultados de la falta de una infraestructura fija en Málaga para atender a los rescatados de las pateras. ONGs, abogados y policías coinciden en que es necesario un lugar estable y digno para atenderles. Y exigen a las administraciones que den respuesta a esta carencia.

La Autoridad Portuaria ha cedido recientemente a Cruz Roja, junto a la antigua lonja de pescadería, un espacio para que esta organización dé la primera asistencia sociosanitaria a los migrantes. Allí, se instalará una infraestructura prefabricada que se prevé que esté operativa en octubre. Pero este recurso es sólo para que los inmigrantes reciban la primera asistencia humanitaria luego de que Salvamento Marítimo los rescate y los traiga al puerto. Es un primer paso, pero quedan más.

El SUP pide partidas específicas para los agentes que doblan turnos para atenderlos

Porque no hay un sitio físico específico donde alojar a estas personas durante las 72 horas que -como máximo- están bajo custodia policial para su identificación y clasificación en menores, solicitantes de asilo o víctimas de trata, lo que determina si son devueltos o liberados. Abogados, policías y personal de las ONG deben trabajar contrarreloj durante ese tiempo ya que es el tope que fija la ley para su retención por haber intentado entrar de forma irregular en España.

"La Policía tiene un problema de espacio. Por eso pide apoyo a las autoridades municipales y el Ayuntamiento pone a su disposición los polideportivos, sean el de Ciudad Jardín, Tiro de Pichón o El Palo. Pero tenemos que pensar que esta situación puede tener continuidad, que no es algo puntual", esgrime el coordinador provincial de Cruz Roja, Samuel Linares. Por ello, reclama una infraestructura que no sea provisional y deba buscarse contrarreloj de forma improvisada cada vez que llega una patera, sino unas dependencias estables y dignas. El representante de la ONG aclara que no han aumentado los flujos migratorios hacia Europa en su conjunto, sino que han cambiado las rutas debido a la inaccesibilidad por Italia. A eso atribuye el aumento de la llegada de pateras a Andalucía.

La demanda de una infraestructura específica y estable también se enarbola desde el Colegio de Abogados. El representante de Extranjería de la institución, Álvaro García España, reclama que "debe ser algo permanente porque un pabellón polideportivo no reúne las condiciones y porque no se puede estar tapando boquetes constantemente". No obstante, el letrado, igual que representantes de otros colectivos, reconoce y agradece "la colaboración" del Ayuntamiento de la capital al ceder esas instalaciones cada vez que llegan personas rescatadas en pateras.

Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), también se reclaman unas instalaciones específicas. "El Ayuntamiento pone lo que de momento tiene, pero la situación no es de recibo; hace falta algo más estable", defendía el coordinador de Andalucía oriental de CEAR, Francisco Cansino. La secretaria provincial del Sindicato Unificado de Policía, Mariló Valencia, también pedía una estructura fija tanto en beneficio de los inmigrantes como de los policías que los vigilan. "Hay una inmigración irregular que no podemos controlar. Se necesitan unas condiciones mínimas de seguridad" para agentes y migrantes, esgrimió Valencia. Además, demandó más policías -estimó que en la actualidad están faltando unos mil en la provincia- y partidas económicas específicas para retribuir el "esfuerzo" de los policías que doblan turnos a fin de acabar el trabajo en las 72 horas de límite que fija la ley.

La directora de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, Ruth Sarabia, dijo que la Administración municipal "sigue barajando distintas opciones de futuro" para dotar a la ciudad de esa infraestructura estable que demandan ONG y otros colectivos. "Entre ellas utilizar los centros educativos que ya no tienen uso escolar y pertenecen a la Junta", precisó. De momento, aseguró que la Administración autonómica "aún no contestado".

Una alternativa que también se barajaba era la del parque de Bomberos de Campanillas, pero el Pleno municipal la rechazó. Sarabia dice que esa opción "no está descartada del todo, pero estamos viendo otras alternativas que también puedan ser rápidas porque estén disponibles ya". Tampoco hay una infraestructura para alojar a los inmigrantes más allá de esas 72 horas. Cruz Roja tiene saturadas sus plazas de hostal y con frecuencia debe sacar a los rescatados en autobuses hacia otras provincias. Por eso, desde la ONG se plantea que también hace falta un recurso específico donde alojar a los migrantes después de su puesta en libertad para prestar una asistencia individualizada y adecuada a estas personas.