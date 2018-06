Acepta hacer un estudio sobre la conexión ferroviaria al PTA

El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) y los problemas de movilidad que viene arrastrando desde hace años fue otro de los asuntos que se puso sobre la mesa durante la intervención del consejero de Fomento. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel Pérez, aprovechó que fue el encargado de presentarlo en el acto para apuntar la posibilidad de que la Junta asuma la redacción de un estudio sobre las conexiones ferroviarias a la tecnópolis. Y, como era de esperar, Felipe López, asumió la petición, a pesar de que el Gobierno andaluz dispone desde hace años de una aproximación a este asunto. Y ello quedó de manifiesto cuando el consejero insistió en que por más que se venga reclamando la prolongación del Metro desde la zona de ampliación de la Universidad hasta el PTA, por sí sola no será una solución. "La eventual prolongación no resuelve el problema", expuso, aludiendo a que la capacidad del ferrocarril urbano no es suficiente para responder a la alta demanda de trabajadores en hora punta. Por ello, consideró que lo adecuado es complementar la oferta de Metro con la llegada de Cercanías.

De otro lado, informó de que antes de final de año, la Junta quiere licitar por unos 3 millones de euros la mejora en los accesos viarios a este parque empresarial. En concreto, las mejoras que se quieren aplicar, con la introducción de un carril bus-VAO, afectarán a las carreteras A-357 y A-7056.