Adelante reclama la llegada del Metro de Málaga al PTA y a Campanillas

El grupo municipal de Adelante Málaga ha presentado a la próxima comisión de Urbanismo y Movilidad una moción en la que reclama la llegada del metro de Málaga al PTA y a Campanillas. Así, pide que el Ayuntamiento inste a la Junta de Andalucía a realizar el proyecto prometido hasta el Parque Tecnológico de Andalucía.

En rueda de prensa han recordado que más de 8.000 personas viven en el distrito de Campanillas" y no tienen acceso en transporte público a lo que ellos llaman el centro, que puede ser el Hospital Clínico, la Universidad o el Regional". A eso, han continuado, "se le suman los 20.000 trabajadores que a diario acuden al PTA, cifra que puede elevarse en un futuro hasta 50.000 y que cada día sufren los interminables atascos".

El portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, ha afirmado que "la conexión del metro hasta Campanillas y el PTA es una promesa incumplida de PP y ahora también de Ciudadanos. El primero hizo especial hincapié en ello en las dos últimas campañas y ambos han presentado numerosas mociones en el Ayuntamiento instando a la Junta a crear esta infraestructura, además de alegaciones a los presupuestos de 2018".

"Fue una promesa que el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, mantuvo omnipresente en la campaña electoral del PP y que fue catalogado, tras las elecciones, como uno de los proyectos estrella para esta legislatura, pero para el que, sin embargo, el gobierno andaluz no ha incluido ni un céntimo en los presupuestos 2019", ha agregado el portavoz de Adelante, junto con la portavoz adjunta de la formación, Paqui Macías.

Asimismo, en la rueda de prensa han participado vecinos de Campanillas que han explicado cómo se vive en esta zona "y los problemas de movilidad". En este sentido, María Martín ha narrado que los trabajadores del PTA dejan sus coches en la zona de Santa Rosalía y acuden a pie al recinto "llueva o haga calor".

En esa misma línea, José Subires ha explicado que el suyo "es el distrito más marginado de la ciudad y el transporte público es uno de los elementos donde más se siente". "Mas de 8.000 personas no tienen contacto directo en transporte público con el centro de la ciudad. Si no tienes coche particular no puedes llegar y luego nos piden que no lo usemos", ha criticado.

Las formaciones que integran Adelante han venido proponiendo desde hace una década soluciones mediante un conjunto de medidas que incluye la conexión del metro y también del tren de cercanías, además del carril bus/vao. Todas estas medidas fueron apoyadas por la mesa de movilidad del Parque Tecnológico.

Ahora, han presentado esta moción en la que piden al Ayuntamiento que traslade a la Junta de Andalucía su firme compromiso institucional para que no paralice ni retrase el proyecto.

También, según ha explicado Macías, "proponemos al resto de partidos instar a la Junta de Andalucía a fijar con lealtad institucional, diálogo y transparencia un compromiso claro de cuáles van a ser las prioridades, calendarios y financiación para la ampliación del trazado del Metro de Málaga en los próximos años, como mecanismo efectivo para poner fin al desconcierto social y a la falta de planificación estratégica de la movilidad de la ciudad que se está proyectando".