El aeropuerto espera 54 vuelos internacionales en un día clave para la recuperación

Este lunes se abre la puerta vía aire y mar a los turistas internacionales que demuestren tener la pauta completa de alguna de las vacunas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), tal y como lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). El Aeropuerto de Málaga tiene programados 54 vuelos de procedencia internacional este lunes.

Estos vuelos provienen sobre todo de Reino Unido (once vuelos), Alemania (ocho), Países Bajos (siete) y Francia (seis). Hay que recordar que España aún no está en la lista de destinos seguros de Reino Unido, por lo que los turistas que vengan a la Costa del Sol tendrán que pasar una cuarentena a su regreso a Reino Unido. Pero eso no supone un escollo para que haya programados para este lunes siete vuelos desde los distintos aeropuertos de Londres u otros desde Glasgow, Manchéster o Leicestershire.

Llegarán también cuatro vuelos desde París y Amsterdam o tres desde Frankfurt y Bruselas. Doblan conexión los aeropuertos de Estocolmo, Eindhoven, Copenague y Dusseldorf. Así, se puede ver que, además de los países citados anteriormente, los países escandinavos y Bélgica tienen mucho peso entre las llegadas del Aeropuerto de Málaga.

Pero, para que esta medida de apertura internacional se vea reflejada en la economía turística malagueña los hoteleros de la zona consideran que debe de ir acompañada con una “reciprocidad” en los países emisores, según destaca el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de empresarios hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Javier Hernández.

España, asegura Hernández, es un país rector, por lo que si los países emisores no abren, “estamos haciendo el trabajo al 50%”, aseveró el empresario, quien apuntó que “no se han visto grandes avances ni grandes cambios” en las reservas.