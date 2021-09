Aforo completo en las bibliotecas de la Universidad de Málaga

Segunda semana de septiembre y plena ebullición en el calendario de exámenes de la convocatoria extraordinaria de la Universidad de Málaga. Pero no sólo eso. También es la rentrée de muchos estudiantes que comienzan el curso preparando oposiciones o exámenes de toda índole y aprovechan la paulatina ida del estío para retomar sus quehaceres con fuerzas renovadas y apoyándose en el comienzo del curso escolar. Todos los años hay dos pistoletazos de salida, enero y septiembre.

De ahí que en las bibliotecas se junten todas estas casuísticas en una coctelera agitada con las normas Covid y que vivan un septiembre de aforo completo más desangelado que otros años. Ya no hay colas frente a la puerta de los recintos antes que abran las puertas que dan acceso a los pupitres. Las nuevas medidas de control de aforo suponen que 24 horas de la apertura de las puertas el aforo ya esté completo.

Ahora los estudiantes deben estar atentos. Alarmas y la opción de recargar son los mejores amigos de aquellos que quieren estudiar en la biblioteca: las plazas se agotan pronto en los espacios virtuales que ha preparado la Universidad de Málaga para reservar un pupitre en el que poder estudiar, trabajar o consultar bibliografía.

Sobre los libros pesa un cartel de “no tocar”, como si fueran porcelana fina frente a un niño. A este se le añade un ruego: “Pedir los libros en conserjería”. Cubiertos por cintas, como en la escena de un crimen, por aquello de desinfectarlos tras su uso para no ser un objeto peligroso para la salud pública.

Pese a ello, los estudiantes se muestran a favor de mantener algunas de las medidas una vez acabe la alarma sanitaria. “Llegar y saber que tienes sitio y no te espera una cola es genial, deberían mantener el sistema de reservas una vez no haya medidas contra el Covid”, asegura Mar Aguilar, estudiante de Matemáticas que va a preparar un par de exámenes en convocatoria extraordinaria.

Asegura Mar que cuando se acerca la fecha de exámenes es complicado encontrar sitio en las bibliotecas. “Y yo vivo cerca, pero hay quien viene de lejos para encontrarse que no hay sitio cuando llega”, comenta.

Eva Roldán es otra de las asiduas a los centros de estudio de la Universidad de Málaga. Está opositando para conseguir una plaza de maestra de Educación Primaria y está acostumbrada a que “hasta que acaban los exámenes están las bibliotecas llenas, a mediados de septiembre ya vuelve a estar tranquilo”, asegura Eva.

Pese a ser asidua en la biblioteca, Eva no se termina de hacer al sistema de reservas, “no me queda claro nunca si puedes reservar veinticuatro o treinta y seis horas antes, no domino bien el sistema aún”. Tampoco sabe si las reservas son en turnos de mañana o tarde o del día completo, “pero si llegas por la mañana nadie te va a echar a las 4”, afirma.

Los horarios de las bibliotecas ahora mismo fluctúan entre las que cierran a medianoche y las que amplían su horario hasta las 3 de la madrugada, abriendo todas a las 9 y cerrando todas de 15 a 16 horas para su desinfección.

Alba y María son dos estudiantes de primero de enfermería que se enfrentan al examen de Anatomía: “Hoy (por este lunes) es nuestro último día, ya hemos acabado los exámenes”. Con lo que esperan, acaben las visitas a la biblioteca para estudiar, al menos hasta enero, cuando empiecen los exámenes del segundo curso.

Para esas fechas esperan que haya un aforo menos reducido, mientras seguirán los libros en las estanterías y los pupitres semivacíos esperando que vuelva la vida al completo a bibliotecas.