Agencias de traducción: los servicios de posedición y revisión de textos

Las agencias de traducción juegan un papel fundamental en la era de la globalización y la interconexión digital en la que vivimos. Especialmente, desde la llegada de la inteligencia artificial, que realiza textos y traducciones que carecen del aspecto humano. Los servicios especializados de una agencia de este tipo son esenciales para muchas empresas y particulares.

Las traducciones generadas por inteligencia artificial no destacan, precisamente, por su precisión, su contexto y su capacidad para manejar contenidos muy complejos o especializados. Una traducción profesional requiere, por tanto, de los servicios de una agencia de traducción.

Qué es una agencia de traducción

La agencia de traducción es aquella empresa que se encarga de la traducción de documentos y todo tipo de textos de un idioma a otro. No obstante, su tarea no se centra exclusivamente en la traducción literal. También se encarga de conocer el contexto para ajustarse a una traducción mucho más precisa y efectiva, llevando a cabo un servicio de posedición y revisión de textos.

Por ejemplo, una agencia de traducción, a diferencia de la inteligencia artificial, puede adaptarse al contexto, los modismos y las palabras hechas de un lugar en concreto. De esta forma, se consigue que el mensaje original se transmita de la manera más precisa, fiel y efectiva.

Estas agencias de traducción suelen contar con traductores profesionales nativos y especializados en diferentes sectores. Un aspecto que resulta esencial si lo que se desea es realizar una traducción de un texto médico, legal, tecnológico, etc, ya que se necesita de un traductor que conozca los términos y tecnicismos que se emplean en el documento. Su labor es indispensable en la era de la comunicación global en la que nos encontramos.

Servicios de una agencia de traducción profesional

Los servicios actuales de una agencia de traducción profesional son sencillos, cómodos y muy económicos. Por lo general, disponen de diversos servicios para adaptarse a las necesidades de sus clientes. Los servicios de posedición y revisión de textos suelen estar entre los más demandados.

Servicio de posedición y revisión de textos

La llegada de la inteligencia artificial ha provocado que muchas empresas traduzcan textos y documentos a través de la tecnología. Sin embargo, el resultado no es ni mucho menos el más preciso y fiable, especialmente si se trata de una traducción técnica y en la que se requiere de un contexto específico.

El servicio de posedición se encarga, precisamente, de hacer más humano, preciso y coherente un texto que haya sido escrito, por ejemplo, previamente por un traductor neuronal. En este sentido, se revisa el texto por parte de un traductor nativo en el idioma de destino para garantizar una mayor calidad lingüística y se humaniza el discurso.

El objetivo de la posedición es que la traducción quede mucho más natural. En estos casos, resulta muy importante que el texto pueda adaptarse no solo al contexto y a los términos adecuados, sino también al tono requerido por el cliente. Dos aspectos estos que no pueden brindar las traducciones neuronales o con inteligencia artificial.

Así pues, la posedición es un servicio muy importante para que el mensaje del texto se adapte perfectamente al cliente. El resultado será siempre el de un documento más humano, preciso y profesional.

¿Por qué contratar los servicios de una agencia de traducción?

Los servicios de una agencia de traducción, especialmente al referirse a los servicios de posedición y revisión de textos, siguen estando muy por delante de las traducciones neuronales.

Mayor precisión

La traducción humana siempre tendrá una mayor precisión que la de la inteligencia artificial. El lenguaje ofrece expresiones propias de un idioma, juegos de palabras y connotaciones culturales que la traducción neuronal no puede recoger. Los traductores nativos humanos sí pueden transmitir estos matices del lenguaje de forma mucho más efectiva.

Personalización y flexibilidad

Una de las ventajas más destacadas de una agencia de traducción es el nivel de personalización y flexibilidad que brinda a sus clientes. De hecho, puede adaptarse perfectamente a sus necesidades. Además, la elección del tono y el estilo son claves en ciertas traducciones. El servicio de posedición y revisión de textos puede modificar y personalizar el texto a gusto del cliente.

Comprensión del contexto cultural

El contexto cultural en una traducción juega un papel fundamental. Los traductores humanos no solo entienden el idioma, sino también el contexto cultural en el que se usa y está escrito el documento. Además, se adaptan perfectamente al público objetivo al que va dirigida la traducción, lo que no se aprecia en los textos traducidos por inteligencia artificial.

Confidencialidad y seguridad

En el ámbito legal y en el mundo de los negocios, es muy importante que se mantenga el grado de confidencialidad y de seguridad en los documentos. La discreción, precisamente, no es un aspecto en el que destaque la traducción neuronal. Una agencia de traducción brinda un servicio de confidencialidad más que efectivo.

Los servicios de posedición y revisión de textos de una agencia de traducción son, en definitiva, la opción ideal para cualquier empresa o particular. En términos de precisión, personalización, seguridad y servicio al cliente no tienen rival con respecto a la traducción neuronal u otras traducciones hechas por IA. La máquina, en este sentido, no puede sustituir aún al traductor humano nativo.