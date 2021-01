Agricultores de la Axarquía vuelven a sufrir robos de aguacates por su buen precio

“ Desde Asaja les animamos a denunciar ante las autoridades para que sepan que está pasando y puedan seguir las pesquisas. Tenemos que demostrarlo con cifras para que se puedan tomar medidas y se puedan destinar más efectivos o recursos materiales. Hay que visibilizarlo”, opinó el técnico de Asaja quien, no obstante, aclaró que cada vez son más los que denuncian.

Faulí insistió en la necesidad de denunciar en la Comisaría de Policía o en el Cuartel de la Guardia Civil para que queden constancia de esos hurtos y de la necesidad de reforzar la seguridad. De hecho, hay propietarios que no lo hacen por las molestias y la pérdida de tiempo que le supone.

“ Aprovechan las fiestas navideñas porque es un periodo el que todos nos relajamos . Estamos más en familia y menos en el trabajo del campo. Son muchos los agricultores de la comarca que nos han dado aviso de los robos”, confirmó el técnico de Asaja, Benjamín Fauli. Entre otras zonas, se conocen denuncias en Almayate Alto y Valle Niza. “ En algunas fincas han entrado hasta tres y cuatro veces , por lo que el agricultor no ha tenido más remedio que adelantar la recolección para que no se la llevasen”, aseguró.

Los agricultores sufren los asaltos en aquellas fincas que tienen cultivos con altos precios. Es el caso del aguacate que está entre 2,5 y 3 euros el kilo . No parecen tan rentables las cebollas, que apenas pasan de los diez céntimos. Por eso esta Navidad han sido continuos los robos que han sufrido en sus parcelas.

Los subtropicales se salvan de ‘Filomena’

A los cultivos subtropicales no les va bien el frío, y mucho menos las heladas. Sin embargo, parece que el paso de Filomena no les ha hecho mucho descalabro. A expensas del balance de daños que está preparado Asaja, el técnico en la Axarquía Benjamín Faulí adelantó que “no ha habido daños generalizados”. “Sí hemos tenido avisos en algunas zonas puntuales donde ha habido heladas, pero parece que no ha sido mucho”, indicó. A los que el frío sí ha venido bien, han sido a los árboles asentados en zonas altas como pueden ser los olivos –las aceitunas son fuertes ante las bajas temperaturas– los nogales, los almendros y por supuesto los cerezos implantados en Alfarnate que requieren de alrededor de 800 horas de frío al año. Estos árboles están ahora en parada vegetativa y requieren de frío antes de su floración.