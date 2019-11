Ahumada (IU): "El fascismo es el gran beneficiado de esta repetición de elecciones"

El coordinador provincial en Málaga de IU y parlamentario andaluz de Adelante Andalucía, Guzmán Ahumada, ha afirmado este lunes que "el fascismo es el gran beneficiado de esta repetición de elecciones" y ha asegurado que el PSOE con esta convocatoria de elecciones "le ha dado una nueva oportunidad".

"Al fascismo se le combate con políticas sociales, de blindaje de derechos públicos, con políticas de aumento de las libertades individuales para que el caldo de cultivo de ese fascismo, que no deja de ser la miseria en la cual vive la gente, pueda ser un auténtico problema de cara al futuro". A su juicio, "es un tema en el que tenemos que estar muy preocupados y tenemos que combatirlo y en eso debemos de estar".

El dirigente de IU en Málaga ha asegurado que los resultados de las elecciones generales da la lectura "clara" de que el único paso para ser alternativa es la unidad" y ha reconocido que no han sabido aglutinar todo el voto a la izquierda del PSOE.

"No somos actualmente alternativa pero sí determinantes", y ahí, ha dicho, "nos volvemos a ofrecer al PSOE para formar un gobierno en el cual no solo tengamos en la hoja de ruta el restablecer derechos y blindar servicios públicos, sino también combatir al fascismo".

Ahumada ha explicado que "Unidas Podemos se está reuniendo y en los próximos días tenemos que ofrecer y posicionarnos en ser una herramienta útil dentro de un escenario que vaya encaminado en esas cuestiones".

Pérdida de un diputado de Unidas Podemos en Málaga

Así, en declaraciones a Europa Press, ha lamentado, por otro lado, la pérdida de un escaño, al pasar de dos --Alberto Garzón y Eva García Sempere-- a obtener solo uno, en este caso para el coordinador federal de la coalición de izquierdas.

En este sentido, ha recordado que García Sempere "no es una diputada cualquiera, ha sido una de las que más ha trabajado en las últimas legislaturas y eso la verdad es que lo va resentir tanto el espacio de Unidas Podemos como la propia Málaga".

Ahumada ha recordado que la formación "estaba muy al límite con ese diputado, y la última nos lo estuvimos jugando por unos 1.000 votos con Vox", reconociendo que no han sabido aglutinar todo el voto a la izquierda del PSOE: "No hemos conseguido revalidar el resultado", ha lamentado.

En este sentido, se ha referido a Más País, exigiéndole "responsabilidad". "Habrá que exigir a quienes, sabiendo que en esta provincia no podían conseguir nada; han conseguido y no es que entendamos que haya sido su intención o si lo ha sido es demasiada responsabilidad, el dividir el voto". "La verdad es para tenerlo en cuenta de cara al futuro", ha sostenido.

El dirigente ha dicho que si no hubiera habido esa fragmentación del voto de la izquierda "estábamos en índices porcentuales de obtensión de resultado con un punto más", añadiendo que "ha afectado también la cuestión de que se haya concentrado el voto de la derecha en dos fuerzas". "El desplome de Cs también nos ha afectado en base a que eso no ha sido de votos que se han quedado en casa, sino que ha ido a PP y Vox", ha agregado.

No obstante, ha recordado que tras el 28 de abril "ya hicimos autocrítica y aunque éramos determinantes no éramos una propuesta que podía ser alternativa y en eso es donde tenemos que irnos", asegurando que en el plano interno el no tener unas elecciones a la vista "nos podrá ayudar a reconstruir y armarnos de cara al futuro, con lo cual también cobra importancia; aunque lo más importante es lo que afecta a la gente y no a nosotros", ha concluido.