El ‘Airbnb’ de las piscinas

Si Raphaëlle no hubiera sido una auténtica amante de los chapuzones, la plataforma Swimmy no hubiera existido y sus cientos de usuarios habrían quedado huérfanos de piscina. La empresa francesa propone el alquiler de piscinas entre particulares y ahora también da la oportunidad de hacerlo en España, donde aterrizó a finales de julio con muy buenos resultados, especialmente en la comunidad andaluza.

“La acogida ha sido extremadamente positiva en Andalucía. De hecho, los primeros propietarios surgieron en Sevilla”, explica Camile Pialat, responsable de Comunicación de Swimmy en España.

Desde que llegara hace apenas un mes, se han registrado alrededor de 100 propietarios y 1500 inscritos, contabilizando unas 3.000 visitas al día. Unos resultados que Pialat destaca como muy buenos a pesar de haber llegado un poco tarde al verano.

La compañía ya tiene una experiencia de dos años en Francia, donde cuentan con más de un millar de propietarios inscritos en su web. Como no podría ser de otra manera, todo se gestó al borde de una piscina.

Swimmy nació de una tarde calurosa y de amigos, lo que viene siendo un típico día de verano. Entre chapuzón y chapuzón, a su creadora, Raphaelle de Monteynard, se le ocurrió que sería genial que todos pudieran disfrutar de un día de piscina aunque no dispusieran de una, así que pensó, si no puedes tirarte a la tuya, ¿por qué no a la de al lado?

Los buenos resultados les llevaron a pensar a trasladarlo a España, además de considerarla como una gran oportunidad: “Es el cuarto país del mundo y el segundo de Europa en número de piscinas, solo por detrás de Francia. Es un terreno bastante favorable y al ver el buen funcionamiento en este mes lo hemos confirmado”. En Andalucía, ya hay 17 propietarios registrados, siendo una de las provincias donde mejor acogida está teniendo Swimmy.

A los malagueños parece convencerles la idea. María Corona es estudiante y no tiene piscina. No conocía la plataforma y, aunque confiesa que es más de playa, le parece muy buena alternativa.

Málaga es la segunda provincia que cuenta el mayor número de piscinas (cuatro), solo detrás de Sevilla (nueve). Le sigue Córdoba (tres), y Jaén (una) y faltan por estrenarse Almería, Huelva y Cádiz.

La inscripción a la web es gratuita y funciona de forma similar a otras basadas en la economía colaborativa como la aplicación Airnbn. Basta con poner en el buscador la localización y voilà... Piscinas para todos. Solo queda disfrutar de los últimos chapuzones del verano.