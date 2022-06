Albert Bosch: “La batalla del Covid no la vamos a ganar pronto”

La sociedad sigue luchando por superar la pandemia del coronavirus y el papel de los virólogos, desde el inicio de la pandemia, es primordial para lograrlo. Albert Bosch, presidente de la Sociedad Española de Virología, asegura, en una entrevista que ha concedido a este periódico, que “la batalla del Covid no la vamos a ganar pronto” y que se debe hacer uso de la mascarilla, aunque no se desee.

El próximo 6 de septiembre se celebrará en Málaga el XVI Congreso Nacional de Virología, donde se reunirán profesionales de todo el mundo para analizar el impacto que esta pandemia y otros virus han tenido en la sociedad. El evento contará con la visita de, por ejemplo, José Antonio López Guerrero, profesor titular de Microbiología en la Universidad Autónoma de Madrid, y Raquel Rodríguez Merlo, responsable de urgencias y emergencias sanitarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

–Los contagios por Covid continúan aumentando, ¿cómo cree que va a evolucionar la pandemia?

–Vamos a seguir conviviendo con el Covid y tendremos muchos casos, pero de menor gravedad. Supongo que aparecerán nuevas vacunas y también vamos a tener algunos fármacos antivíricos. Por tanto, soy optimista de cara al futuro. Si me preguntas si esta batalla la vamos a ganar pronto, pues diré que probablemente no. Si esta batalla la vamos a ganar a nivel global en el sentido de erradicar el virus, pues tengo mis dudas porque al fin y al cabo eso solo se ha conseguido en medicina con la viruela y no es tan fácil. Para que esto fuera posible deberíamos tener la posibilidad de administrar vacunas a todo el mundo y esto no es así. Hay unos países que tienen vacunas y otros, como los del tercer mundo, que no. Por ello, mientras el virus esté circulando, no habrá una desaparición total.

–¿Considera que la población ha dejado de preocuparse, tras la retirada de mascarillas?

–A mí me da la impresión de que la gente se olvida muy fácilmente de lo que ha pasado. Creo que hay que saber cuándo debes llevar la mascarilla y llevarla, aunque no quieras porque la mascarilla todavía no se puede olvidar.

–¿Cómo está afectando la nueva variante, Ómicron BA.5, a los contagios? ¿Considera que seguirán en aumento o pronto bajarán?

–La nueva variante está dando muchos casos positivos porque se escapa de la vacuna. No sé qué va a pasar, pero supongo que llegará alguna variante que desplazará a la que ahora tenemos. La razón por la que los contagios suben es porque el virus se escapa a la respuesta inmune, es más rápido, pero no porque su carga vírica sea mayor, sino porque es mucho más rápido que antes.

–¿Qué le gustaría que la sociedad aprendiera de esta pandemia?

–Me gustaría que aprendiéramos que tenemos que cuidar el medio ambiente, que tenemos que creernos que realmente hay un cambio climático y que lo que ha pasado con el Covid puede pasar con cualquier otro virus. Nunca pensé que realmente podría aparecer un virus que afectara a gran parte de la sociedad mundial y causar una gran mortalidad y ha sucedido.

–En cuanto a la viruela del mono, ¿cree que la situación es alarmante?

–Yo me asusté cuando vi que había casos en Inglaterra, en España, en Portugal y en EEUU, pero luego al observar que solo está afectando al colectivo masculino que tiene sexo con hombres vi que todo iba a ser un poco más fácil. Esto es así porque todo lo que esté restringido a un colectivo, permite que se puedan tomar medidas específicas, hacer cursos de concienciación y de educación para evitar estas situaciones. Por lo que, me preocupa muchísimo menos, no creo que sea un problema a la larga.

–En el congreso ¿qué temas se abordarán aparte del Covid?

–En el congreso vamos a intentar cubrir todas las ramas de la virología, no solo SARS-CoV-2 aunque es inevitable, pero se ha intentado que todo el mundo pueda estar representado. Por ejemplo, se hablará de virus que afectan a vegetales con los que trabaja Jesús Navas, presidente del comité organizador del congreso, que no matan a las personas, pero si que permiten que tengamos unos determinados productos. , También abordarán virus que afectan a los animales que son de interés veterinario.

–¿Qué novedades tiene este año el congreso?

–Este año vamos a permitir la interacción entre el público y los científicos para que puedan conocerse, intercambiar opiniones y debatir. De este modo, enseñaremos a los ciudadanos el nivel y lo desarrollada que está la virología en España.

–Dentro de la medicina, ¿dónde está incluida la virología?

–La virología se ocupa de los virus que son microorganismo muy pequeños y todo lo que no es posible ver a simple vista sin un microscopio, es objeto de estudio de la microbiología. Además, los virus, aparte de ser muy pequeños, son diferentes entre sí. Por eso no podemos llevar a cabo un tratamiento con antibióticos para el SARS-Cov-2 porque no son sensibles a estos como otros virus.