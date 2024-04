La madre de Alejandro, el niño de 10 años con leucemia que necesita un donante de médula: "La sociedad se está volcando"

La cuenta atrás del pequeño Alejandro, que a sus 10 años lucha contra una leucemia, ha comenzado. Le restan solo cuatro semanas de tratamiento y, una vez transcurrido ese tiempo, lo sacarán de la lista de receptores, según ha informado su madre, María Luisa. Asegura que la necesidad es "urgente" porque queda "muy poca fase".

"Solo tiene 10 añitos"

En una entrevista con Efe, la progenitora destaca la solidaridad de la ciudadanía, que se está "volcando" con su caso, aunque mantiene su llamamiento para ayudar a "Alejandro y a muchos otros" ante la "necesidad acuciante" que sufren. "Cuántas más personas donen ahora, más opciones tenemos para Alejandro. Si no, lo estamos postergando y relegando su vida a que se acorte y se apague, y él sólo tiene diez añitos", dice.

El menor está encuentra ingresado en el Hospital Universitario Torrecárdenas en Almería, en lista de espera para el trasplante de médula ósea. María Luisa explica que su hijo era un niño sano que no había padecido ninguna enfermedad, "más allá de los moquitos de guardería", y resalta que en la familia no habían tenido un caso previo de leucemia. "Mi hijo siempre ha hecho mucho deporte. Ha practicado tenis, natación… También le gustaba el pádel, el patinaje, el baloncesto… Y de un día para otro le diagnosticaron esta tremenda enfermedad. Es algo que no te cabe en la cabeza", revela.

La madre concreta que, de hecho, la leucemia es "de las enfermedades graves que le ocurren a los niños en más alta proporción", toda vez que mantiene que es también una enfermedad "en la que hay algunas partes que todavía se ignoran". "Es muy importante la inversión en investigación para que se conozca en un cien por cien cómo curar esta enfermedad. No sabemos cómo, estando bien, con remisión completa de la enfermedad, que pudo volver a su colegio ya en el mes de septiembre, algo se volvió a activar y estamos ahora desde enero aquí, con Alejandro hospitalizado", relata.

Cien por cien compatible

La alternativa de Alejandro pasa por un trasplante de médula, que se realizaría si es posible en el Hospital Materno de Málaga. Pero para que sea "exitoso" y no haya rechazo, necesitan a un donante "cien por cien compatible, o un noventa por ciento, en el peor de los casos".

En caso contrario, el sistema inmune de Alejandro rechazaría la médula y podría sufrir otras patologías. Mientras llegue ese momento, su familia intenta hacer lo más llevadera posible su estancia en el hospital. "Le dijimos que había unos bichitos que teníamos que quitar de su cuerpo y que se le volvería a caer el pelo. Al principio se puso un poco apesadumbrado, pero lo distraemos de la mejor manera posible. Nosotros ante él tenemos el mejor de los humores y hacemos juegos", explica.

Destaca también el trato del personal médico y de enfermería, de los profesores del aula hospitalaria y hasta de los cocineros -"no quiero olvidar a nadie", confiesa-, por colaborar para que su hijo pase los días de forma amena y con todo el cariño.

"Los episodios de dolor se ven compensados o distraídos"

"Los episodios de dolor, pues no se lo podemos quitar, pero de alguna manera, se ven compensados o distraídos. Pero para que pueda volver a esos juegos, a sus partidos y a su vida es muy sencillo para cualquiera: basta con donar un poquito de su sangre y ver si es compatible", añade.

Los dos métodos para donar médula

María Luisa concreta que existen dos posibles métodos para donar luego la médula, y recalca que en ninguno es preciso moverse de la ciudad en la que se resida para desplazarse hasta la del receptor. "El único efecto secundario es sentirse cómo si se hubiese pasado por un proceso gripal durante una semana, luego, de manera natural, el organismo vuelve a regenerar esas células madre. Es completamente inocuo e indoloro, en tanto que para el receptor es una oportunidad de vida".