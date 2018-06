Alertan del "alarmante" repunte de las enfermedades de transmisión sexual

El miedo al sida tuvo un efecto social: el mayor uso del preservativo. Y este método anticonceptivo, a su vez, se tradujo en un mayor control de las infecciones de transmisión sexual. Los avances en los fármacos contra el VIH han tenido una consecuencia positiva al convertir esta patología en crónica y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Pero también han causado un efecto no deseado porque muchas personas han bajado la guardia en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, que registran un constante incremento.

"Debido a que el VIH ahora se controla muy bien con la medicación, hay una falsa seguridad y las medidas se han relajado", advierte María Jesús Alonso, vicepresidenta de la Sociedad Andaluza de Contracepción (SAC). Esta especialista en planificación familiar y salud pública considera que hay "un repunte muy preocupante" de las enfermedades de transmisión sexual. La Fundación Española de Contracepción (FEC) incluso tacha el aumento de "alarmante" en el manifiesto que emitió ayer y en el que pide "un mayor acceso de los adolescentes a la educación en salud sexual y reproductiva y a los anticonceptivos más eficaces".

Gonorrea, sífilis, sida, clamidia, VIH y herpes se incrementan, a la vez que persisten las tasas de aborto en las menores de 19 años. Los últimos datos, correspondientes a 2016, la sitúan en 8,97 por cada mil mujeres.

Alonso asegura que ahora hay entre los jóvenes un mejor uso de los métodos anticonceptivos hormonales -como la píldora, el anillo, los implantes subcutáneos o el DIU-, pero una menor utilización del preservativo. De hecho, señala que la mayor prevalencia de las infecciones de transmisión sexual se da en adultos jóvenes, de entre 25 y 30 años. La advertencia que lanza la FEC es nacional. Pero Alonso aclara: "El aumento en los últimos tres o cuatro años es preocupante en España, en Andalucía y en Málaga". La representante de la SAC afirma incluso que se está detectando resistencia a antibióticos, retrasos en los diagnósticos o diagnósticos no certeros porque algunas infecciones necesitan de determinados cultivos que no se realizan en todos los centros sanitarios.

También reconoce que las relaciones sexuales esporádicas complican su tratamiento. En estos casos no siempre se puede localizar a la persona con la que el paciente tuvo el encuentro sexual "y por lo tanto, la infección se sigue diseminando". A veces quien padece la enfermedad no lo dice y mantiene un contacto sin protección, con lo que propaga la patología; pero muchas otras ni siquiera lo sabe porque está en la fase asintomática de la enfermedad. Alonso explica que la mayoría de las infecciones de transmisión sexual se tratan con un antibiótico de dosis única; sea una sola pastilla, un sobre o una inyección. "Son fáciles de tratar; sin embargo, si no se tratan se pueden complicar", aclara. Y las consecuencias en caso de complicaciones pueden ser hasta infertilidad o la transmisión de la enfermedad a un hijo.

Tanto la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) como la de Salud Sexual y Reproductiva establecen la educación sexual de forma transversal. "Pero como es de todos, la realidad es que es de nadie", denuncia Alonso que reivindica la incorporación "de verdad" de estos contenidos al sistema educativo.

El condón es menos eficaz que los métodos hormonales a la hora de evitar embarazos no deseados bien porque algunas veces se rompe o se pone tarde; pero es efectivo a la hora de atajar las infecciones de transmisión sexual (ITS). Dado que los tratamientos hormonales son más eficaces para impedir los embarazos y el preservativo para bloquear las ITS, Alonso aconseja el "doble método". Es decir, combinar ambos para atajar tanto la concepción como las infecciones.

Existe en la actualidad una campaña televisiva contra las enfermedades de transmisión sexual. Ésta hace hincapié en que no tiene nada que ver la apariencia con tener o no una patología de este tipo. "Por el aspecto físico no se puede identificar a quien tiene una enfermedad de transmisión sexual", apunta Alonso. Y recuerda que a veces ni la propia persona que la sufre lo sabe dado que hay ocasiones en que la padece de forma asintomática.