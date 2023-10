Alhaurín de la Torre ve un "error" que la Junta no prevea la llegada del Cercanías a su Ciudad Aeroportuaria

En el reparto de infraestructuras que prevé la Junta de Andalucía para Málaga en el Plan de Transportes Metropolitano del Área de Málaga están incluidas las posibilidades de que la movilidad sobre raíles –Cercanías, Tren Ligero, Metro– se prolonguen hacia El Palo, Rincón de la Victoria, Ciudad Jardín y el PTA. Pero no mencionan ni una palabra de la Ciudad Aeroportuaria de Alhaurín de la Torre. "Si la Junta no lo incluye en el documento, es un error", afirma el alcalde de la localidad, Joaquín Villanova.

El regidor del municipio, que es prácticamente una ciudad dormitorio de la capital, recuerda que en 2019 ya envió una misiva a la Junta de Andalucía pidiendo que esta infraestructura estuviera incluida en el documento que marca la línea de actuación en movilidad para la provincia de aquí a 2030.

Villanova, en conversación con este periódico, asegura que no es contrario a que el Cercanías o el Metro lleguen a Rincón o Estepona, "es más, deben hacerlo, el Gobierno siempre nos ha dado la espalda, por población deberíamos tener ocho líneas de tren si nos comparamos con Cataluña", pero entiende que por facilidad y por la necesidad de crear un nodo de comunicaciones junto al Aeropuerto y que esté conectado con el tren es "necesario".

De esta manera, apunta que la conexión con el PTA es muy importante "tanto por la importancia que tendría para llegar al aeropuerto [desde la tecnópolis] como la cantidad de gente que trabaja allí y vive en Alhaurín". En este sentido, afirma que el "desdoblamiento de la A-404, que lo propusimos y ya está en ejecución, es una medida a corto plazo para la movilidad, pero necesitamos una a medio largo plazo".

Así, asegura que hacer más carreteras "no es viable, Europa apuesta ya por los trenes, no podemos hacer carreteras más grandes", a lo que añade que "la dificultad de llegar por la orografía a Rincón no es comparable a llegar a Alhaurín", apuntando a la proximidad con Málaga.

Así apunta a que Alhaurín ha reservado 90.000 metros cuadrados para esa "gran estación intermodal en la zona junto al Aeropuerto; no más allá del río Guadalhorce, en la zona de la Castañetas".

El alcalde de Málaga ve "una necesidad los intercambiadores en la ciudad" y apuesta por seguir con el tren a Marbella

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, valoró este miércoles que el Consejo de Gobierno de la Junta haya aprobado el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Málaga y lo ha calificado de "buena noticia".

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, apuntó también que se han tenido en cuenta, entre otros, los dos intercambiadores modales –Vialia y Plaza la Marina–.

Precisamente, preguntado por estos intercambiadores y por su relación con el Plan Litoral, el alcalde señaló que la colaboración público-privada "nunca la hemos descartado" en el plan del Eje Litoral y dejó claro que "los intercambiadores modales, como en otras zonas de España, otras ciudades, son buenos, son útiles", ya que "es una forma de potenciar el transporte público, crea una sinergia entre el metro, el Cercanías, los autobuses urbanos de Málaga, los metropolitanos que llegan a Málaga...".

"Habrá en este tema que hablar y ver en qué sentido dice eso de la viabilidad", dijo, pero insistió en que "nadie puede poner en cuestión la necesidad".

En relación con la ampliación del metro, dijo que le parece "bien" las reflexiones, precisando que "habrá que ver los temas que vayan en superficie y en qué medida es compatible con el funcionamiento de la propia ciudad". "Habrá que articular más y profundizar más".

Por otro lado, en cuanto a la conectividad en el espacio metropolitano señaló que "quizás se echa un poco de menos" y "habrá que sumar algo" en relación con el "tren hacia Marbella, no solamente Fuengirola", incidiendo en que se trata de "un espacio de tanta importancia, desde el punto de vista de población y actividad economía".

"Quizá ahí se pueda profundizar más", afirmó, al tiempo que ha recordado los foros metropilitanos de alcaldes recientemente presentados, con la colaboración de la Junta y la Diputación, donde, a su juicio, este plan podría también ser analizado y visto.

Por otro lado, insistió sobre el plan en que le parece "bien" que haya "esos movimientos por parte de la Junta y trataremos de colaborar para que salga un plan, el mejor posible en el espacio urbano y en el espacio metropolitano".