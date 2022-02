Alhaurín de la Torre aprueba penalizar a aquellos que despilfarren el agua

El Pleno telemático ordinario del mes de febrero, celebrado en Alhaurín de la Torre, ha aprobado la modificación provisional de varios artículos de la ordenanza municipal reguladora de la tasa del agua por la que se penalizarán los grandes consumos y el despilfarro de agua. Esta es una de las tres medidas urgentes que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento ha emprendido en los últimos días para fomentar el ahorro y procurar gastar un 30% menos de caudales, a fin de garantizar el suministro en esta época de sequía extrema.

El punto ha prosperado con el voto favorable del Grupo Popular (12 votos) y el contrario de la Oposición (PSOE, Adelante Alhaurín de la Torre y los dos no adscritos). Tanto el alcalde, Joaquín Villanova, como el concejal-delegado de Aguas, Francisco José Sánchez, han defendido esta decisión en que “de ningún modo” se quiere penalizar a la totalidad de la población, sino solo asegurar la sostenibilidad de las reservas en la época más dura del año, el próximo verano, y evitar así las molestas restricciones.

La ordenanza, que llevaba una década sin cambio alguno, establece un incremento del bloque 4, esto es, los consumos a partir de 54 metros cúbicos, equivalente al IPC acumulado entre 2012 y 2021, el 16,4%, a fin de que los abonados de este tramo se conciencien de la importancia de controlar más el uso del agua y evitar malgastarla.

El regidor asegura que, como mínimo, 8 de cada 10 familias no verá repercutido apenas el recibo trimestral, ya que la gran mayoría se encuentra en los bloques de consumo 1, 2 y 3. Habrá un incremento de la cuota fija, en torno a 7 euros, que se reparte a razón de 0,58 € al mes. “Estamos convencidos de que habrá incluso muchas familias que pagarán aún menos por su recibo, ya que habrán asumido esa cultura del ahorro de un bien imprescindible, pero escaso, y habrán entendido el sentido de la campaña: ser solidarios y conscientes de evitar los grandes consumos”, explican desde el Consistorio en una nota de prensa.

“No queremos recaudar, sino reducir el consumo a toda costa y que haya reserva suficiente de agua en los acuíferos y que el nivel de los pozos aumente. La población alhaurina puede estar tranquila, la gran mayoría no verá en absoluto modificado su recibo; antes al contrario, si ahorra y no despilfarra incluso pagará menos, y los mayores consumidores, si hacen un uso responsable del agua, no verán el recibo afectado, Lo principal es que este verano no falte el agua en ninguna vivienda”, afirman.