Los vecinos de Almáchar sólo tienen un médico durante dos horas al día

Los vecinos de Almáchar no están dispuestos a dejar pasar otro invierno con la atención sanitaria que reciben en el consultorio. Apenas cuentan con un médico y un servicio que aun cubriéndose todos los días no llega a las dos horas. Tan sólo uno de ellos, está de ocho y media de la mañana hasta las doce del mediodía. Por ello, el alcalde, José Gámez (IU) anunció ayer que han puesto una campaña de recogida de firmas y que van a iniciar movilizaciones exigiendo a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que cubra la demanda sanitaria que requiere un pueblo de 1.500 habitantes.

“Estamos hartos de que se nos tome el pelo con el tema del médico para un pueblo que lo necesita por su número de pacientes. Pero es que además de esos 1.500, 300 de ellos son crónicos”, expuso el regidor quien además recordó que se trata de “una población envejecida y de baja renta per capita”. Deberíamos de tener un segundo medico como así lo hemos solicitado en infinidad de escritos, mociones, algunas movilizaciones y recogidas de firmas en los últimos 11 años”.

José Gámez. Alcalde de Almáchar “Estamos hartos de que se nos tome el pelo con promesas y de que cada vez vaya a peor”

Esta situación se ha agravado, según explicó Gámez porque no sólo no se atiende esta demanda histórica, “sino que cada vez más van reduciendo las horas de médicos”. “Cada reunión que hemos tenido con los diferentes delegados territoriales de Salud en la provincia de Málaga y con los gerentes del Distrito Sanitario, se han quedado en palabras y en promesas incumplidas. Nos engañan con futuras reestructuraciones, contrataciones, explicaciones con datos, ratios, y un sin fin de trolas donde poco menos que nos queda dar las gracias por lo bien que estamos y que estamos en comparación con otros”, criticó el alcalde para quien la situación es “de juzgado de guardia”. “No tenemos médico ni para 1.500 cartillas, se está jugando con la salud pública de los almachareños y almachareñas”, reiteró.

Como ejemplo puso el horario que tendrá el médico de familia esta semana que será de 8:30 a 10:00 horas excepto el viernes que es de 11:30 a 13:30 horas. El próximo miércoles será de 8:30 a 12:30 horas. Gámez aseguró que en la última reunión que mantuvo con responsables de Salud, éstos se comprometieron a contratar para el consultorio de Almáchar un segundo médico los martes y los jueves.

Desde el Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía explicaron que durante el periodo vacacional “y ante la falta de disponibilidad de facultativos en la bolsa de trabajo del SAS, el área Sanitaria, esta cubriendo la asistencia sanitaria a los vecinos de la localidad diariamente y durante un periodo de dos horas y media mediante la visita de un médico de familia que cubre la demanda de la población”.