Alumnos de Griego de la Escuela de Idiomas llevan un mes sin profesor

Aunque en el calendario haya pasado ya un mes desde el inicio de las clases, los alumnos de los cursos de segundo y cuarto de Griego de la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga aún no han empezado el curso. Y no lo han hecho porque no cuentan con un profesor para ello. El docente que el año pasado impartió el idioma junto con el jefe del departamento de Griego era interino. Este pasado verano realizó las oposiciones y ha obtenido una plaza, por lo que imparte clases como funcionario en prácticas en otro centro. Sin embargo, su vacante no ha sido asignada y los estudiantes se han encontrado en septiembre sin profesor. Y lo peor es que todavía continúan sin él. Temen perder el primer trimestre y lamentan la falta de previsión.

Ramón Carlos Morales es alumno del centro. Lleva cinco años estudiando Griego por puro placer. Quiere seguir en contacto con esta lengua y se ha vuelto a matricular en cuarto para poder continuar con sus prácticas de conversación. Sin embargo, este año se ha encontrado que solo hay un especialista de la materia en el centro que da clases a primero, tercero y quinto. "Es imposible físicamente llevar cinco cursos al mismo tiempo", apunta y asegura que, según les explican desde el centro educativo "se avisó, se solicitó en tiempo y todavía no ha llegado nadie, te hacen pagar la matrícula, no te dicen nada y te quedas sin profesor", protesta Morales.

Tanto para él como para sus compañeros el griego no es como el inglés, "es un idioma que se estudia por pasión, porque nos gusta Grecia, porque tenemos lazos familiares o de amistad con sus habitantes y no queremos perder esto", asegura y estima que "el docente que llegue no va a dar materia suficiente para pasar con solvencia el curso, no le va a dar tiempo". Lo peor, dicen los alumnos, no es solo realizar el desembolso de casi 60 euros para pagar la matrícula. También tienen que comprar libros, que no se adquieren fácilmente y en muchos casos tienen que pedir directamente a Grecia y hacerse cargo de los gastos de envío. "Me parece una falta de respeto hacia las personas que estudiamos aquí, y de previsión, es de vergüenza", señaló Ramón Carlos Morales.

Manuel López, alumno de cuarto, cree que "Educación se dedica a surtir de personal a centros de Primaria y Secundaria y a las escuelas de idiomas las dejan para el final, más siendo un idioma en el que estamos poca gente. Pero no por eso deberían de perder el interés porque es la única o de las pocas escuelas en Andalucía que ofrece griego moderno", explica. Por una apuesta con una compañera griega comenzó unos estudios que ahora mantiene por gusto. "Sigo en la escuela por mantener fresco el idioma, lo hago por placer, pero hay personas que estudian Turismo o trabajan con empresas griegas y necesitan el certificado, esto supone una pérdida de tiempo y dinero", agrega López. También destaca que "todo lo que perdamos ahora lo llevamos de retraso, luego los exámenes van a ser los mismos para todo Andalucía".

La Delegación de Educación confirmó que no se encuentra ningún aspirante disponible en la bolsa de trabajo para la cobertura de bajas en la asignatura de Griego moderno. "No obstante se va a abrir la posibilidad de que cubra la baja algún integrante de la bolsa de cultura clásica que disponga de la titulación adecuada", agregaron desde la Junta.