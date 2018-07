Amazon deja en el aire instalar su centro logístico en Los Prados

El plan de la multinacional de la distribución Amazon de abrir un centro logístico en Málaga capital, en concreto en una parcela de 13.000 metros cuadrados en Los Prados, queda en el aire. Tras avanzar en los meses pasados en el acuerdo con el propietario de los terrenos, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), las últimas comunicaciones entre las dos partes apuntan la decisión de la mercantil de "dejar aparcado el tema". Así lo indicaron fuentes del organismo público, dependiente del Ministerio de Fomento, que aclararon que en los contactos verbales mantenidos no ha existido una negativa cierta a retomar la actuación. "No dijeron un no definitivo pero tampoco se comprometieron a nada", indicaron.

Y ello en sí mismo pone de relieve las dudas que, ya el pasado mes de mayo, se pusieron sobre la mesa por parte de Amazon. En aquel momento, antes de que se produjese los últimos contactos, se habló de que la multinacional demoraba el desembarco definitivo en la Costa del Sol, fundamentalmente, por la compleja situación laboral que en aquel momento se producía en su principal centro logístico del país, el de San Fernando de Henares (Madrid). A esto se sumó la dimisión de su director general en España e Italia, François Nuyts, quien pilotó la llegada y el crecimiento de la filial española del gigante del comercio electrónico desde su desembarco en 2011.

Cabe recordar que Amazon incluso inició el trámite para disponer de licencia para instalarse en Los Prados. El permiso se solicitaba inicialmente con el propósito de empezar a trabajar sobre el terreno desde junio. La actuación sobre el terreno no tiene especial complejidad, ya que lo que se maneja es la instalación de carpas para el almacenaje de los productos y de módulos prefabricados que se destinarán a la zona de oficinas.