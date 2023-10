Amenaza con "pinchar con un puñal" a un enfermero del centro de salud de Coín e insulta a una médica

Ha ocurrido este lunes, en el centro de salud de Coín. Un hombre ha amenazado al equipo sanitario que le atendía porque los profesionales no le dieron la medicación que pretendía. La agresión verbal ha ocurrido esta mañana en el punto de atención no demorable de ese dispositivo asistencial.

Según ha denunciado UGT, el presunto agresor, al ver que la facultativa no le prescribía el fármaco que quería, la ha insultado. Luego, se ha encarado con el enfermero al que, además de insultarle, le ha dicho que le iba a "pinchar con un puñal". El hombre no tenía cita con su médico de cabecera -que es quien debía recetarle la medicación si procedía- y fue al punto de urgencias. Como los profesionales de este dispositivo le indicaron que debía acudir a su facultativo de familia, la emprendió contra ellos con insultos y, en el caso del enfermero, también amenazas.

Ante estos hechos, el sindicato ha insistido en reclamar a la Delegación de Salud que ponga vigilantes de seguridad "por lo menos" en todos los centros que tienen puntos de atención urgente. Según UGT, este ambulatorio no dispone de ese personal. Además, la central recordó que no es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo en ese centro de salud. En enero de 2022, un hombre también amenazó a un médico y dos enfermeros diciéndoles que iba a "cortar cabezas y pegar machetazos".

Según el Registro de Incidentes y Agresiones en Centros sanitarios (RIAC), desde 2007 a 2022 -ambos años inclusive- en la provincia de Málaga se registraron 3.535 en total. De éstas, 894 fueron físicas (25%) y 2.641 verbales (75%). Los datos suponen que una de cada cuatro son físicas. No obstante, profesionales matizan que seguramente en este cálculo haya un sesgo ya que éstas son las que más se denuncian, mientras que los insultos, las amenazas, las presiones y otras formas de violencia verbal, las que menos. De modo que las que no son físicas están más infrarregistradas. Además, siempre insisten en que en general los casos que se denuncian o trascienden son la punta del iceberg dado que muchas -sobre todo las verbales- no son puestas en conocimiento de la autoridad judicial.