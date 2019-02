Amenazan de muerte y desean un cáncer a la alcaldesa de Benaoján que superó un tumor

“No me he achantado con un cáncer, no me voy a achantar con unos indeseables”. Así de rotunda y firme se mostró este jueves la alcaldesa de Benaoján, la socialista Soraya García, después de que aparecieran dos pintadas con amenazas en el pueblo.

“Muerte a... Soraya”, “un cáncer” y “Muerte alcaldesa” , además de otros incultos, podía leerse en un muro ubicado frente a un almacén municipal. García aún está en tratamiento de un tumor de mama diagnosticado en 2015,

Las pintadas fueron detectadas el miércoles e inmediatamente notificadas de manera oficiosa al puesto de la Guardia Civil de la localidad por la propia regidora. No obstante, la denuncia oficial la impondrá este viernes, según confirmó la afectada. No pudo ponerla el mismo jueves debido a que precisamente tenía que acudir al médico a un control de su proceso oncológico.

La Benemérita abrió una investigación el mismo miércoles en que se descubrieron las pintadas. Ya hay cinco sospechosos, vecinos del pueblo. “Algo así se vive de forma muy desagradable, sobre todo por mi familia. Que te deseen una enfermedad tan dura duele especialmente por mis familiares y por la gente que está atravesando por esta patología”, afirmó la alcaldesa.

Las sospechas de la Guardia Civil se basan en una concatenación de hechos ocurridos el miércoles poco después del mediodía. Sobre las 14:00, la primer edil del municipio –de unos 1.500 habitantes y enclavado en la Serranía de Ronda– dio orden a la Policía Local de que unos vecinos cesaran en su actitud incívica. Tres horas más tarde, aparecían las pintadas, de las que le avisó un conocido que las vio.

“Yo no les estoy dando margen a determinados comportamientos incívicos y todo pasa factura”, comentó García. No quiso precisar más detalles porque aclaró que hay una investigación en marcha de la Guardia Civil. Los agentes no han podido localizar aún a los sospechosos en Benaoján porque no estaban en el pueblo. “Se han quitado de en medio”, apuntaba la alcaldesa.

La regidora informó a través de las redes sociales en su día que le habían diagnosticado un tumor. “Es público y notorio que he tenido un cáncer. Por eso lo ponen, para hacerme daño y entiendo que lo desean de verdad. Vamos a hacer lo imposible para que lo paguen”, afirmó.