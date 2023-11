La malagueña Ana Mena triunfa en unos Los40 Music Awards 2023

Aitana, Ana Mena y Manuel Turizo han sido los grandes triunfadores de Los40 Music Awards Santander 2023, unos premios que han vuelto en la noche de este viernes, 3 de noviembre, al WiZink Center de Madrid con una gala que también ha dejado espacio a un llamado a la paz en el mundo.

"Queremos la paz en este planeta", ha clamado uno de los presentadores, Tony Aguilar, pasada la mitad de una gala de cuatro horas, en nombre de los premios tras llamar al público y los nominados a levantar sus pulseras blancas luminosas, una iniciativa respaldada por Unicef y que se ha unido al llamado de la actriz Silma López, presentadora de una de las categorías, a un "sí a la paz, sí a la vida".

Más allá de este reclamo en el marco de una actualidad internacional marcada por la guerra en Oriente Próximo, la música ha reinado en la gala que ha premiado por su trabajo a artistas como Aitana, una de las favoritas y finalmente triunfadora de la cita. "Admiro mucho a Manuel Carrasco, Beret y Quevedo, pero sobre todo admiro mucho a dos mujeres que lideran el panorama musical, Ana Mena y Lola Índigo", ha dicho en referencia a sus compañeros nominados al recoger uno de los principales galardones, el de Mejor álbum en la Categoría España, por 'Alpha', que ha llevado al escenario del recinto en una de las grandes presentaciones de la velada, con sus sensuales bailes incluidos. Aitana ha recogido la estatuilla muy emocionada e incrédula al ser su segundo premio de la noche, ya que 'Las babys', su hit que ha bailado todo el WiZink Center, ha logrado el de Mejor videoclip.

En la Categoría España, también se ha coronado Ana Mena al ganar el galardón a Mejor artista, otro de los más importantes, mientras el reconocimiento a Mejor artista urbano ha sido para Quevedo. Álvaro de Luna (Mejor canción por 'Todo contigo'), Saiko (Mejor artista urbano), Depol (Mejor artista Del 40 al 1), Vicco (Mejor artista revelación), Chanel y Abraham Mateo (Mejor colaboración por 'Clavaíto') y Lola Índigo (Mejor gira por 'El dragón') han completado la lista de premiados en esta sección. Por su parte, Manuel Turizo se ha hecho con la mayoría de premios de la Categoría Global Latino al ganar los de Mejor álbum y gira, '2000', y el Mejor canción latina por 'El merengue'. No obstante, Camilo ha vencido como Mejor artista, un galardón que ha agradecido a España por "cambiar su vida" y ha dedicado a "celebrar el talento colombiano".

Precisamente otro colombiano, como los dos anteriores, Feid, ha sido otro de los protagonistas de la categoría al llevarse los galardones de Mejor artista urbano, Mejor colaboración urbana por 'Hey mor' (con Ozuna) y Mejor canción urbana por 'Classy 101' (con Young Miko). Los argentinos Duki (Mejor artista en directo), María Becerra (Mejor vídeo por 'Corazón vacío') y Emilia (Mejor colaboración por 'No se ve', con la brasileña Ludmilla) han ganado también en el apartado latino.

Como "la artista latina más importante de la historia" se ha reconocido a Shakira con un Golden Music Award. La cantante, quien más premios y números uno de Los40 acumula, ha agradecido el premio en una conexión desde Miami, subrayando que este ha sido uno de los años "más lindos" de su carrera. Asimismo, ha reivindicado a los artistas hispanos y su voz. "Qué mejor manera que usar nuestra voz a través de nuestro arte", ha clamado, para interpretar 'Acróstico'.

Los británicos Take That también se han alzado con un Golden Music Award por una trayectoria que los ha convertido en "leyendas del pop global" con temas como su clásico 'Patience', que han interpretado en las tablas del WiZink Center tras presentar uno de sus temas nuevos, 'Windows', que el público podrá escuchar en su gira de 2024, que pasará por España. Además, Ozuna se ha llevado también uno de Golden Music Awards y ha sido el elegido para abrir con algunos de sus temas más conocidos una gala llena de actuaciones, entre las que ha brillado especialmente la del británico Tom Odell. Junto a su piano ha interpretado su emotiva 'Another love', demostrando por qué ha vencido en la categoría de Mejor artista en directo en la Categoría Internacional.

En esta, Loreen (Mejor artista), Taylor Swift (Mejor álbum por 'Midnights') y Dua Lipa (Mejor canción por 'Dance the night') se han repartido el resto de premios. También han destacado en la noche las espectaculares actuaciones repletas de baile de la argentina Emilia o las españolas Lola Índigo y Ana Mena, que han llenado el escenario de impresionantes coreografías, mientras entre lo más coreado de la noche ha sonado el 'Nochentera' de Vicco o el 'Todo contigo' de Álvaro de Luna, que ha sorprendido al descubrirse el rostro tras salir al escenario central junto a un grupo de percusión. Las interpretaciones de los colombianos Feid, junto a Young Miko, y Manuel Turizo, o en el plano nacional las de Chanel y Abraham Mateo han destacado también en una cita en la que, sin embargo, ha sido David Bisbal, ganador del premio a Mejor artista en directo, quien ha logrado levantar a todo el estadio con su clásico 'Ave María' y desatado los aplausos del público al recoger su estatuilla con su saludo viral: "Primero de todo, ¿cómo están los máquinas?"