Andalucía Management: claves para el éxito empresarial (tomen nota)

Andalucía Management volvió a copar el auditorio del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, en el que se dieron cita más de 600 directivos de 350 compañías, para analizar los desafíos a los que se enfrenta el mundo de la empresa y aportar algunas claves que las ayuden a adaptarse al ecosistema cambiante. Y de ahí, a seguir profundizando en el camino del éxito.

El encuentro, que contando la de este jueves acumula ya XIV ediciones, contó con un plantel de primera, en que se encontraban el fundador de Itineribus, Eugenio Palomero; la cofundadora y CEO de Libelium, Alicia Asín; el poeta, conferenciante y nombrador Fernando Beltrán; el ex vicepresidente económico de Portugal y ministro de Exteriores, Paulo Portas; el presidente de Freemarket Corporative Intelligence, Lorenzo Bernaldo de Quirós; el socio director de Afi David Cano; y la atleta paralímpica Sara Andrés.

Las intervenciones arrancaron formalmente con unas palabras del director de Andalucía Management, Francisco Cabrera, que explicó que el alto porcentaje de asistentes que ha repetido a lo largo de las ediciones, en torno a un 70%, contribuye a lograr el objetivo de la organización, que pasa por "seguir manteniendo el ambiente familiar", aunque el número haya ido creciendo año a año.

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, entró de lleno en la temática del evento y señaló algunas claves del mundo empresarial, que fueron desde "la formación y el liderazgo" hasta los procesos de "internacionalización y digitalización", lo que a la postre suponen "un desafío pero también un sacrificio".

Uno de los momentos más esperados llegó con la entrega de los premios Andalucía Management, que en esta ocasión sumaron una categoría especial a las tres habituales, que fue concedida al propio regidor por su soporte y fidelidad hacia la cita.

En la categoría de Impacto Social, el galardón fue otorgado a Trops, firma malagueña especializada en la producción y comercialización de aguacate y mango, que cuenta con una comunidad de algo más de 4.000 agricultores y 700 trabajadores, principalmente de la Axarquía malagueña, la costa tropical de Granada, la costa de Valencia y hasta el Algarve portugués.

El encargado de recoger el galardón fue el director general de Trops España y Portugal, Enrique Colilles, que expresó su gratitud y señaló que lo principal es "generar riqueza y repartirla entre todos". En paralelo, Colilles realizó un breve recorrido por la historia de la compañía, con los anteriores directores como protagonistas, puesto que fue gracias a su esfuerzo como "se pusieron las bases para que una empresa de régimen asociativo funcionara como una sociedad", de manera que resultase "eficiente, competitiva, tuviera valores y también un propósito: ser los mejores".

En la categoría de Desarrollo Empresarial el premio fue concedido a Surexport, sociedad con sede en Almonte, Huelva, dedicada a la producción de frutos rojos, y cuyo factor diferencial reside en el cultivo de variedades exclusivas de berries, comercializadas bajo la marcas Doñarosa, Berry Sensations o Fruhi.

En esta ocasión, el reconocimiento fue entregado a la miembro del consejo de dirección de Surexport Carmen Pérez, que afirmó que uno de los motores que la llevan a la acción todos los días es "vender felicidad" a los consumidores. Una actividad que, dijo, practican durante los doce meses del año gracias a la puesta en marcha de una "estrategia de diversificación geográfica que trasciende fronteras y culturas".

La tercera categoría, Empresa Familiar, recayó en Castillo de Canena, una firma jienense de tradición familiar (sus orígenes se remontan a 1780) que se ha labrado un espacio propio en el sector del aceite de oliva virgen extra premium hasta llegar a operar en más de 60 países.

Recogieron el premio los hermanos y socios propietarios de Castillo de Canena Francisco Vañó y Rosa Vañó, que tuvieron unas palabras para sus padres, Luis y Rosa María, de los que recibieron valores como "la decisión, el espíritu de trabajo, la constancia y la determinación".

A partir de ahí, hubo toda una jornada por delante para profundizar el universo empresarial.

Eugenio Palomero

La ronda de ponencias arrancó de la mano del fundador de Itineribus, Eugenio Palomero, que fue a por todas y se ganó al auditorio desde el minuto uno con una intervención reconvertida en master class que discurrió bajo el título El líder ante un nuevo desafío: construcción o aceleración. Algo que conoce bien (y que se dejó notar en sus tablas), toda vez que lleva 25 años formando a ejecutivos pertenecientes a sociedades de todo tipo: de Pymes al Ibex 35.

Palomero destacó que los empresarios "estamos educados para afrontar una crisis, que después traen una posibilidad de recuperarse; pero nunca lo hemos estado para las policrisis, que necesitan de una transformación", y conminó a los empresarios a que se preparen ante la eventual llegada de "los cisnes negros, porque siempre llegan", en referencia las contracciones económicas que vendrán en el futuro.

Se detuvo en cómo han de afrontarse los procesos de "incertidumbre", cada vez más frecuentes, en los que "desaparece el concepto de importante y aparece el de urgente", y cuyo fracaso asegurado pasa por "no hacer nada".

También abordó la gestión del talento dentro de la empresa, para lo que recomendó estimular al máximo a los empleados más eficaces, que estadísticamente se sitúan en el 12% de la plantilla, con el objetivo de que "arrastren" a los menos aplicados; así como que hay que explotar las buenas cualidades de todos. "Hay talento dentro. Seguro. Hay que buscarlo, sacarlo, patrocinarlo, hacer crecer".

Alicia Asín

La cofundadora y CEO de Libelium, Alicia Asín, introdujo en el debate la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías. "No es algo que se haga en las áreas de innovación de las empresas, está en la vida diaria". Y tiró de ejemplo portando una presentación creada con ChatGPT con apenas unos clics. Una herramienta que, igual que otras del estilo, "se han democratizado desde hace un año". "No hay más que buscarlas en internet. Hay miles".

El peso de su intervención, no obstante, correspondió a la tecnología IoT (más conocida como internet de las cosas, y en la que se focaliza Libelium), que busca digitalizar labores mecánicas mediante soluciones de software. "Podemos hacer agricultura de precisión o medir la cantidad de oxígeno del agua de una piscifactoría desde la orilla instalando sensores".

Aunque, remarcó, estas iniciativas requieren de un diagnóstico previo para no llevarse chascos, dado que suelen llevar aparejadas una idea de mejora de la cuenta de resultados directa, cuando puede no ser así. "Implementar estas herramientas no siempre significa hacerlo para reducir personal, como muchos creen. Se pueden usar para optimizar procesos, abaratar costes logísticos, dosificar la producción...".

Aspectos al que debe sumarse la aceptación de los empleados, ya que, según dijo, resultan frecuentes los núcleos de resistencia interna ante la innovación.

Fernando Beltrán

La conferencia más distendida corrió a cargo del poeta, conferenciante y nombrador (como a él le gusta denominarse) Fernando Beltrán, pionero del naming en España y Europa por vía de su estudio El Nombre de las Cosas, y quien realizó un recorrido por sus trabajos como muestra de la importancia de la imagen de marca (Amena, BBVA, Rastreator, OpenCor o Solaz son fruto de su ingenio). Pero no sólo. También compartió con el auditorio la dificultad de echar a andar un negocio... "Los americanos nos venden que ellos empezaron en un garaje. ¡Dónde contra se creen que empezamos nosotros!".

De todos los trabajos que ha hecho, aseguró, guarda especial cariño a Amena. "Les di el nombre y lo metieron como tercera marca en un test". Aunque al final saldría elegido. Y vaya si lo hizo. "A aquella generación llegó incluso a llamársela generación Amena".

Además, explicó que el nombre de una empresa o marca puede influir hasta tal extremo que desvie por completo las ventas y el público objetivo. "Qé antes se llamaba Bollylandia". La idea del cambio: que los jóvenes pudieran seguir consumiendo el producto a medida que iban creciendo. Otro caso curioso: BBVA, que iba a ser una marca temporal.

Paulo Portas

La visión más internacional la aportó el ex vicepresidente económico de Portugal y ex ministro de Exteriores Paulo Portas, que actualmente ocupa los cargos de vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Portugal y de presidente del Consejo Estratégico para América Latina y África de Mota Engil.

Portas repasó los temas más candentes del panorama bajo el epígrafe Tendencias geopolíticas y geoeconómicas en un mundo cambiante. Señaló a Estados Unidos como "la gran sorpresa de 2023", a China como "la revelación más problemática" y criticó el Brexit, que "ha generado efectos contrarios a los que pretendía".

De igual forma, aseguró que el conflicto entre Israel y Hamás es un "test de liderazgo" para Estados Unidos, que "debe encargarse de que la guerra quede en Gaza por las vidas y por la repercusión económica". De llegar a Cisjordania, vaticinó, suministros como el petróleo subirán su precio extraordinariamente; mientras que de escalar a Líbano, directamente, "será fatal".

Un diagnóstico igual de desesperanzador, aunque con distintas consecuencias, le merece la guerra de Ucrania. "Nadie nos garantiza que Putin se vaya a quedar allí. Lleva 22 años en el poder y en ese tiempo ha hecho ocho ocupaciones de territorio extranjero".

David Cano y Lorenzo Bernaldo de Quirós

Ya en horario vespertino el socio director de Afi, David Cano; y el presidente de Freemarket Corporative Intelligence, Lorenzo Bernaldo de Quirós, confrontaron posturas acerca de las perspectivas financieras para el próximo año en un diálogo moderado por el también economista José Carlos Díez.

Ambos se mostraron cautos con la situación a futuros, aunque, eso sí, dejaron entrever que la parte más turbulenta del ciclo podría ser ya historia. O, al menos, en lo que a España se refiere, dadas las condiciones actuales.

"Hace un año conseguimos evitar la recesión, que parecía segura, y ahora tenemos un escenario de crecimiento débil. Igual que la inflación, que entonces se encontraba en máximos, al 10%, y había quien decía que se iba a enquistar, pero al final no ha sido así. Seguramente el año que viene se sitúe todavía por encima del objetivo europeo, rondado el 2,5%", explicó Cano.

A lo que añadió que "acorde a las declaraciones del BCE de finales de octubre junto con la evolución de los indicadores económicos y la trayectoria de la inflación el incremento de tipos de interés podría haber llegado a su fin"; sin embargo, también advirtió de que la desaceleración por sí sola puede dar lugar a equívocos, porque "no se ha visto todavía el impacto de la política monetaria europea, ya que tiene un retardo".

Por su parte, Bernaldo de Quirós puso el acento en la crisis que se preveía en Estados Unidos apenas unos meses atrás y que no ha llegado a producirse, lo que a su juicio demuestra "la robustez de su sistema". Al tiempo, incidió en que la situación "ha mejorado", pero que hay países europeos "con una tasa de crecimiento que los pone en riesgo de recesión, como Alemania". Una situación que se traduce en que "todos los escenarios económicos sean a la baja y ninguno al alza".

En cuanto a España, dijo que se encuentra inmersa en un periodo de "desaceleración consistente" desde el segundo trimestre de 2023, que la llevará a un 2024 "bastante peor de lo que pronostican los analistas". También que la economía nacional se enfrenta a "desafíos significativos", tales como "una deuda pública desorbitada sin visos de mejora" que, junto a otros factores como "el deterioro del marco institucional y seguridad jurídica", acaban por "limitar el potencial de crecimiento y evidenciando el fin de un modelo económico basado en un peso excesivo del estado, y obstaculizando la generación de riqueza”.

Sara Andrés

El momento más humano del encuentro se produjo a propósito de la charla de Sara Andrés, atleta paralímpica y docente de primaria de profesión, que perdió ambos pies en un accidente y posteriormente sufrió un cáncer de tiroides: "Los problemas de la empresa se asimilan a las adversidades que he vivido", dijo impartiendo una lección de resiliencia.

Sucesos que no le impidieron conseguir el diploma Olímpico en los Juegos de Río de Janeiro en 2016, dos medallas de bronce en el Mundial de Atletismo en Londres 2017, Récord del Mundo en Salto de Longitud y en la prueba de 100 Metros lisos en 2019 y la medalla de bronce en el Campeonato de Europa en Polonia 2021, además de un Diploma Olímpico en los Juegos de Tokio 2021.