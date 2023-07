Ángel Garó se viraliza en redes sociales tras declararse "homosexual y de derechas"

El humorista andaluz Ángel Garó se convirtió en 'trending topic' en España al posicionarse políticamente de cara a las próximas elecciones generales del 23 de julio tras declararse "homosexual y de derechas".

El actor linense apareció en un vídeo de la red social de TikTok en el que atacó a la izquierda de este país por adueñarse del movimiento LGTBI+. "Dejen la mierda izquierdista", conminó en dicha grabación de unos dos minutos y medios de duración en la que no se guarda nada.

Garó, que saltó a la fama en España por sus intervenciones en el mítico programa 'Un, Dos, Tres', considera "tremendo el social comunismo que estamos viviendo en estos momentos. Y como estamos en democracia yo digo lo que me sale del alma, igual que lo hacen los izquierdistas negacionistas de la historia, porque ahora Putin no es comunista, no, es amigo de Franco".

Durante su alocución, Garó centra sus críticas en Podemos y Pablo Iglesias: "lo mejor que hizo es que se cortara la coleta, Progresismo lo llaman, me mucha gracia que se hagan los dueños del LGTBI".

El cómico insta a la audiencia a "tener cojones de votar lo que es bueno y déjense de tanta mierda izquierdista y comunista que nos va lleva a la ruina".

En el vídeo, opina que "los izquierdistas tienen contestaciones para todo. Yo a lo único que animo es que voten a los partidos que son dignos. Repito yo soy homosexual, y a mucha honra, pero yo voto a lo que hay que votar".