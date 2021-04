8º Aniversario de Electrocosto | Ooh Days

Ser capaces de crecer y triunfar en Internet con una tienda online no es algo al alcance de cualquiera y por ello en Electrocosto quieren celebrar este año su 8º aniversario por todo lo alto. La compañía, que cumple en abril ocho años desde su lanzamiento como tienda online, quiere celebrarlo con sus clientes con grandes promociones y sorteos.

El 8º Aniversario de Electrocosto ha sido diseñado en los últimos meses por la compañía para que durante estos días de celebración todo esté a punto para sorprender a los clientes de la tienda online. La empresa quiere celebrarlo y compartirlo con quienes les han ayudado a alcanzar el liderazgo en la venta online de electrodomésticos al mejor precio.

Devolver el apoyo recibido día a día

Este es el objetivo de Electrocosto con sus Oh! Days, ya que es la mejor forma de agradecer a sus clientes todo el apoyo que la empresa ha recibido a lo largo de su trayectoria en Internet. El crecimiento en ventas y seguidores no habría sido posible sin el boca a boca de sus clientes y por ello la empresa no ha encontrado mejor forma de agradecérselo.

La empresa destaca que, además, quieren aportar su granito de arena para hacer frente a este último año de pandemia tan complicado que hemos atravesado. Y es que tiene preparado un gran arsenal de sorpresas con las que quiere que nos olvidemos de la pandemia por unos instantes para disfrutar junto a ellos de esa semana tan especial.

El ecommerce cumple esta primavera 8 años en activo y quiere seguir ofreciendo durante muchos años más lo que es su seña de identidad: vender los mejores productos del mercado al mejor precio. Y es que si algo caracteriza a Electrocosto es su apuesta decidida por ofrecer electrodomésticos de las mejores marcas a precios asequibles para el consumidor.

Una semana cargada de sorpresas

La semana de aniversario de Electrocosto tendrá lugar entre los días 15 y 22 de abril. Durante este periodo la empresa promete sorprendernos día a día con grandes sorpresas a través de sus perfiles de redes sociales y de su página web. Así que tendremos que estar muy atentos para no dejar pasar ninguna oportunidad interesante de conseguir un electrodoméstico de su catálogo.

La empresa promete actividades tan interesantes como sorteos en redes sociales para sus seguidores, juegos online con premios de su catálogo o descuentos exclusivos en productos de su tienda online mientras dure los Oh! Days. Y esto es solo un adelanto de todo lo que la empresa promete tener preparado, así que habrá que reservar estos días en el calendario para tener la posibilidad de conseguir algunos de sus interesantes premios.

Sin duda, los ocho días de aniversario que Electrocosto ha preparado van a dar mucho que hablar durante el mes de abril en las redes sociales. Y es que es la oportunidad perfecta para conseguir ese electrodoméstico que necesitas a precios imbatibles o de entrar en el sorteo de grandes premios aún por desvelar.