Antonio Banderas a los jóvenes malagueños: "Soy actor por el teatro; el cine fue un accidente de 125 películas"

El Teatro del Soho CaixaBank de Málaga ha sido testigo este viernes de un encuentro entre Antonio Banderas y Alessandra García con un grupo de jóvenes de diferentes centros educativos de toda la provincia. Entre risas, aplausos y anécdotas, los dos artistas han ido explicando cuál es la situación actual del mundo del cine y de teatro, cómo ha llegado hasta este punto y qué hacer de los jóvenes en un futuro. En este sentido, Banderas ha asegurado que el futuro de los jóvenes es “muy incierto y complejo" lo que les obliga a "mantener los ojos, los oídos y el entendimiento muy abiertos”. Además, ha contado que se hizo actor por el teatro, puesto que le gustaba ver a la gente reírse y emocionarse.

Al hablar de la situación de los jóvenes, Antonio Banderas ha asegurado que actualmente “desgraciadamente el futuro de los jóvenes hay que planteárselo a nivel mundial”. Esta situación viene derivada del crecimiento de las nuevas tecnologías que “no terminamos de entender el alcance real”. En este sentido, ha incidido en que “la velocidad a la que va todo produce vértigo”, ya que en la época en la que vivimos “si no tienes un teléfono y redes sociales te quedas aislado”. Por ello, considera que frente a un futuro “incierto y complejo”, los jóvenes han de tener “los ojos, los oídos y el entendimiento muy abiertos”.

De igual forma, el malagueño también considera que la evolución de las nuevas tecnologías va a beneficiar al teatro, ya que “con la inteligencia artificial vamos a dejar de saber que es real y que no" algo que hará que esta “cualidad” sí se encuentre en el teatro. Por lo que se irá incrementando a medida que crezcan las redes sociales, ya que “el público mirará al teatro como un arte puro de más de 3.000 años porque esto consiste en seres humanos hablando con seres humanos”. Además, ha remarcado que “cuando adquieran una regularidad en venir, se van a enganchar porque esto es una droga muy bella”.

Por otro lado, al mirar al patio de butacas del Teatro del Soho, el malagueño ha incidido en que actualmente hay tantos jóvenes estudiando arte dramático que “desgraciadamente no hay espacios para todos”. Además, ha hecho hincapié en que se puede trabajar en el teatro sin tener que subirse al escenario, puesto que ”hay un montón de gente trabajando detrás al mismo nivel de importancia en espacios de muchísima creatividad”.

Al pensar en la educación de los jóvenes, ha señalado que los jóvenes deben pegarse “al arte y leer porque les permitirá tener personalidad y no ser manipulados”. De esta forma, evitarán que les manipulen, serán independientes y tendrán personalidad. Además, al recordar sus inicios ha asegurado que él es actor por el teatro y que "el cine fue un accidente de 125 películas". De igual forma, también ha explicado que el teatro siempre le ha producido "un escalofrío muy importante" porque lo que más le ha gustado siempre es "ver a gente riendo y emocionándose y el hecho de saber que las cosas no son perfectas y no siempre salen igual".

En este punto, Alessandra García, responsable de la programación de Artes Escénicas y Música en el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga, también ha analizado la situación actual de la cultura, y cuál será su futuro. García considera que las instituciones públicas han de ser “más valientes y apostar más en el arte”. A su juicio, falta valentía por “apostar de una manera más diversa y extraordinaria”.

Al analizar lo que es escuchar, habitar y sorprenderse a uno mismo en el teatro, ha asegurado que “la escucha es un arte”. Además, ha remarcado que a veces, creativamente hablando, cuando una persona está mal es cuando salen las mejores historias. “De la necesidad salen grandes obras de artes e ideas. Creo que el artista tiene que crear desde el escozor, tiene que haber una cosa latente, no te confíes tanto, piénsalo otra vez”, ha explicado.

Por otro lado, García se ha visto reflejada en los jóvenes que han estado sentados este viernes en el Teatro del Soho y les ha recomendado que “no esperen la llamada”, sino que vayan a buscarla. Deben buscar sus propias oportunidades y “estar unidos entre todos”. Además, ha insistido en que “hay un montón de subculturas muy potentes que han hecho que Málaga sea una ciudad cultural”.