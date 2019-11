Antonio Banderas defiende a los "locos soñadores" que ponen en marcha sus proyectos y critica a los 'influencers'

El actor internacional y empresario malagueño Antonio Banderas ha defendido esta mañana el papel de los "locos soñadores" que ponen en marcha sus proyectos empresariales, o de cualquier otro tipo, frente a aquellos que siempre "ven los toros desde la barrera". "Además la muerte puede llegar en cualquier momento y yo no quiero pertenecer al grupo de personas que ni siquiera se han dado la oportunidad de hacer su sueño", ha comentado Banderas en una conferencia impartida dentro del XVIII congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (Cede) que se celebra hoy en Málaga.

Banderas, que ha sido invitado para hablar del liderazgo, ha afirmado que "la prudencia no ha sido nunca una de mis virtudes y he tenido una atracción casi enfermiza por el riesgo que, aunque se pueda ver como algo valiente, es insensatez y locura". En este sentido, ha señalado que, en referencia a su nuevo teatro Soho Caixabank que próximamente abrirá sus puertas con el espectáculo A chorus line, "se cruzó un sueño y me agarré a él como a un tren en marcha, son momentos agridulces porque te sientes más vivo que nunca y, por otra parte, estás solo porque mucha gente te dice que estás loco, pero tras cada líder se esconde un soñador y en los sueños me siento cómodo", ha expresado.

En cualquier caso, Banderas ha hecho hincapié en que los sueños deben acabar en algo práctico. "Una vez situado frente al molino es importante ver el molino. El que vea un gigante no será un líder y si lo es será un iluminado del que hay que protegerse", ha dicho el actor y empresario ante un auditorio completamente lleno. No obstante, Banderas ha afirmado que, aún así, ha asumido "la quijotada de levantar una empresa teatral contra todas las voces" e incluso perdiendo dinero.

Banderas ha lamentado que se "vilipendie y se infamie" a los empresarios y ha argumentado que "un líder moderno no es alguien con carisma para atraer a otros, ni un héroe ni un iluminado, sino que un líder de verdad es un ser con la capacidad de sacar lo mejor de los que les rodea". También ha subrayado que de un líder se requiere "coherencia en sus ideas y poder de comunicación".

Antonio Banderas "Hemos prestado poca atención a una juventud enfadada que se nos va de las manos y a la que no atendemos"

En su ponencia, en la que narró sus peripecias para poder acudir a varios festivales internacionales de cine en EEUU y ensayar a la vez su obra en Malaga con su habitual sentido del humor que despertó las risas y los aplausos de los asistentes, también tuvo un momento para hablar de los influencers y de la juventud. "Las redes sociales están llenas de líderes a los que se llama influencers y la mayor parte de los mensajes que lanzan no están basados en valores sólidos, sino que se juguetea con la apariencia exterior", ha dicho Banderas, que ha culpado a su generación de "una falta de visión y de responsabilidad por no haber sabido leer las necesidades de esta nueva generación". "Hemos prestado poca atención a una juventud enfadada que se nos va de las manos y a la que no atendemos", ha aseverado.

No obstante, Banderas ha incidido en que "hemos construido un mundo en el que lo real no es lo que vemos y hay impostores ocupando el espacio de los líderes genuinos". "Nos enfrentamos a la falta de credibilidad, nos hemos perdido en las palabras y hemos dejado atrás las acciones", ha remarcado el actor y empresario malagueño, quien ha afirmado que "no hay nada más fructífero que predicar con el ejemplo y entender las necesidades del otro".