Antonio Banderas o cómo utilizar la tecnología para potenciar el teatro sin eclipsarlo

Para inaugurar un evento que llamaría a ser una oda incesante y descarnada de la tecnología, Antonio Banderas ha preferido bajar el balón al suelo. Rodeado de un equipo tecnológico descomunal, "hace cinco años no podríamos haber desarrollado Company como lo hacemos hoy", ha explicado Joan Rodón, diseñador de videoescena del espectáculo; el actor ha explicado cómo todo ese material puntero se pone al servicio del espectáculo y no del artificio, de cómo han luchado para que el arte no sea engullido por la tecnología y que el espectador no se vea envuelto en un mar de artificio que no le deje sentir la historia.

De esta forma ha dado pistoletazo de salido a la Mobile Week Málaga, una cita por la que la ciudad se convierte en el centro del mundo tecnológico orientado a la inclusión de toda la sociedad en la misma hasta el domingo 12. Cita para la que hay programados más de 170 eventos.

El actor, productor, director y empresario malagueño ha querido montarse en las tablas de su teatro para hablar de la videoescena de Company, la obra de Stephen Sondheim que se escenifica en el Nueva York de los 70 y en la que la ciudad es un actor más. De esta forma, y gracias a una innovadora tecnología de proyección y fotos de la propia ciudad sobre la que se hacen as proyecciones, sobre los rascacielos pasan el día, la noche, fuegos artificiales, la policía e, incluso, un metro. Este último elemento ha levantado ciertas risas entre el público cuando Banderas ha hecho un guiño al alcalde y su apuesta por el tren soterrado en la ciudad: "nosotros lo hemos traído antes y con menos problemas al centro, alcalde".

Pero la proyección también sirve para traer a personajes a escena que luego se volverán corpóreos o para que los fuegos artificiales se reflejen en la las paredes o los cristales simulados de los edificios con una presión milimétrica, "que además puede ser ajustada al momento por nuestros técnicos en un acto de virtuosismo grandioso", ha puesto en valor Banderas.

Una de las bases que han repetido constantemente tanto el actor con Rodón ha sido la necesidad "de decir que no" a la tecnología, "porque demasiada tecnología puede ser tóxica, es muy fácil dejarse llevar por el artificio de las posibilidades que te brinda lo nuevo, pero es necesario que acompañe al arte, no que se lo coma", ha redondeado Banderas. En este sentido, ambos han querido darle un espacio importante a que la videoescenografía tenga importancia sin que robe protagonismo a la historia, que al final es lo esencial.

Otro de los alardes técnicos que ha querido poner en valor Banderas son las tres plataformas circulares y concéntricas que están en el escenario y por las que se puede andar en estático o, al contrario, transportarte por el en círculo como la cinta de un aeropuerto hasta la puerta de embarque correspondiente. Esto, ha asegurado Banderas, "da al espectador una sensación cinematográfica difícil de conseguir de cualquier otra manera".

Otro de los alardes por los que ha podido sacar pecho el actor es la puesta en conjunto de 14 actores y 26 músicos, por lo que la tarea del técnico de sonido para que no se acoplen unos con otro o se escuche correctamente a todas las voces es ardua. Además, ha explicado que el director de orquesta se comunica con todos ellos por monitores, como si de una conferencia por el teletrabajo se tratase, "si alguna vez nos fallase algún monitor, estamos muertos", ha bromeado el productor.

De esta manera, ha destacado lo humano, el conjunto de los músicos, artistas y trabajadores con la historia de Sondheim por encima del artificio técnico, que debe darte posibilidades "apoyar la historia desde abajo para que esta suba y luzca", ha apuntillado Rodón.