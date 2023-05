Antonio Sanz confía en que el Gobierno haga "un planteamiento más equilibrado" de los medios contra incendios

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha confiado, deseado y esperado que el Gobierno "haga un planteamiento mucho más equilibrado y proporcional en su propuesta inicial" de medios dispuestos contra los incendios. En declaraciones a los periodistas antes de mantener una reunión de coordinación con los delegados del Gobierno de Andalucía en Málaga, se ha referido a su participación este pasado martes en el Comité de Lucha contra Incendios Forestales a nivel estatal donde Andalucía reclamó "algo fundamental, como es una distribución territorial que fuera equitativa entre las comunidades autónomas".

Al respecto, ha indicado que desde Andalucía se hizo "una propuesta de distribución de medios que fuera al menos más proporcional". "Confío en que se reaccione y por parte del Gobierno de España se modifique esta propuesta", ha incidido. El consejero entiende que la realizada por el Gobierno "es una propuesta inicial", apuntando que supone que "toda la zona sur no tiene previsto que tenga BRIF"; algo que "nos parece que no tiene lógica", recordando que "hace ya años que no contamos con esa brigada, pero dada las circunstancias entendemos que la zona sur no se puede quedar sin esa brigada".

Asimismo, ha señalado que pidió "una redistribución de medios aéreos mucho más equitativa y mucho más proporcional a la importancia de los territorios y a lógicamente el riesgo", precisando que hasta 2022 en el sur "hemos contado con tres Kamov"; mientras que ahora, ha lamentado, "solamente lo que nos queda es uno"; por lo que, ha apuntado, "si no se reacciona perdemos efectividad en medios aéreos".

"He pedido al Ministerio un replanteamiento de que el sur no puede quedarse ni sin BRIF ni con menos medios aéreos para una campaña que todos somos coincidentes que es mucho más peligrosa y mucho más difícil de afrontar", ha manifestado Sanz, quien ha considerado que como consejero tiene "la obligación de defender a Andalucía y la necesidad de alertar de esta situación y con toda lealtad". Al respecto, ha señalado que "no es una polémica política, sino una cuestión de decisión y prioridades". "Andalucía y el sur no se pueden quedar desprovistos y Andalucía necesitaría tener una BRIF al menos y tener medios aéreos que fueran desde luego más amplios de los que inicialmente nos han planteado en la propuesta", ha reiterado, confiando en que se reconsidere.

Nueva estrategia andaluza del Plan Infoca

Por otro lado, el consejero ha dicho que el Comité Asesor del plan Infoca aprobará el viernes la nueva estrategia y el plan que se va a poner en marcha en la nueva campaña "en la que ya estamos inmersos en la fase media de riesgo por incendios forestales", recordando que la Junta acaba de sacar una orden que prohíbe las quemas en Andalucía hasta el 15 de octubre, con lo que "no hemos tenido que adelantar".

Al respecto, ha manifestado que de esta forma en mayo "ya estamos aplicando las mismas medidas que se aplicaban entre julio y agosto habitualmente, dada la situación de altas temperaturas y altos riesgos que vivimos como consecuencia de, lógicamente, la falta de lluvias principalmente". Sanz ha indicado que hay "una realidad" y es que "cada día más los incendios forestales son una emergencia y una cuestión de seguridad pública", apuntando que "cada vez son más graves, más extensos, más virulentos y menos estacionales".

"La evolución de los patrones de los incendios los convierten en mucho más agresivos, mucho más extensos y mucho más duraderos", ha incidido. Por lo tanto, ha considerado que "es fundamental que esta coordinación se adapte y esta estrategia del Plan Infoca en 2023 se adapte a esta realidad".

Para eso, ha dicho que la intención es aprobar en el comité "el desarrollo de una estrategia donde este año vamos a contar con 4.700 profesionales en el Plan Infoca, con 117 vehículos pesados, con 12 vehículos de apoyo al mando, con 1.260 vehículos de transporte terrestre y con 41 medios aéreos". Ha agradecido a los trabajadores de Infoca y a los del 112 Emergencias Andalucía "que juntos vamos a trabajar en esta estrategia nueva dentro de un marco operativo donde no dejamos de renovar, de mejorar, de modernizar y de completar el apoyo a un Plan Infoca al que le ponemos un especial énfasis en el Gobierno andaluz".

En este sentido, ha precisado que este año van a incorporar 17 nuevas autobombas, "con una inversión de seis millones de euros, que nos llevará a un total de 117 unidades", indicando que el objetivo "es incorporar en los próximos tres años 44 camiones nuevos". Asimismo, ha señalado que como novedad también se suma un vehículo táctico". Se trata de un dron terrestre, ha explicado, que "es capaz de adentrarse dentro del incendio, lógicamente pudiendo investigar la zona y perimetrar, sin correr el riesgo de que personas se metan dentro de un incendio", destacando que "somos los primeros en España en utilizar un dron terrestre en el dispositivo Infoca este año, unido a esas 17 autobombas nuevas".

"Estamos renovando permanentemente maquinaria, medios y apoyando al personal y lo hacemos a través de un incremento del 27% del presupuesto del Plan Infoca para este año", ha asegurado Sanz, precisando que la inversión es de 223 millones de euros. Al respecto, ha significado que "por primera vez ha habido más dinero para prevención que para extinción, con 125 millones para prevención y 98 millones de euros para extinción". Asimismo, ha manifestado que se pone en marcha un plan de modernización de infraestructura del Infoca "por un valor de 22 millones de euros donde entran estas nuevas flotas mencionadas". Sanz visita este miércoles las instalaciones de la Brica de Cártama (Málaga), "una de las instalaciones donde queremos ir a dar las gracias a los trabajadores y a diseñar la estrategia que vamos a marcar".