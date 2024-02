Asalariados del taxi de Málaga se manifiestan por la creación de unas 160 licencias

"Menos Uber y más licencias". Con esta consigna y golpeando latas para hacerse escuchar, un centenar de asalariados del taxi ha recorrido el centro a fin de exigir al Ayuntamiento de Málaga la creación de unas 160 licencias. Denuncian que el déficit actual favorece a las VTC, merma el servicio que se ofrece a los usuarios y "eterniza" la precariedad de los empleados que no acceden a ellas ni siquiera después de 30 años de trabajo.

La pancarta que encabezaba la protesta resumía la situación: en 2010 había 1.432 licencias y en 2024 hay 1.442. Por eso, los manifestaban denunciaban en sus cánticos que en este tiempo apenas se han creado 10. "De modo que se eternizan como asalariados; ya está bien de trabajar en precario", argumentaba el secretario general de CGT, Manuel López. El representante sindical añadía que hay asalariados que llevan "más de 20 y hasta 30 años" trabajando sin que puedan acceder a una licencia.

López recordó que, mientras en la actualidad hay 1.442 permisos, un informe interno del área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga del 29 de octubre de 2010 determinó que debía haber 1.604. Es decir 162 más, que son las que reclaman. Pero incluso apuntaba que con el crecimiento demográfico que ha habido desde entonces, Málaga debería contar con unas 2.000 licencias.

Según argumentaba, el déficit provoca que "no se pueda prestar un servicio acorde a la ciudadanía". De hecho, mientras avanzaban escolados por la Policía Nacional camino del Ayuntamiento para hacer oír su protesta, advertían que en la parada de la Plaza de la Marina casi no había taxis. Y señalaban asimismo, todos los vehículos de VTC que circulaban en ese momento por la Alameda Principal. "Málaga ha crecido de forma desmesurada, hay turismo y faltan licencias. Se abandona un mercado que se está dejando en manos de las VTC. Mientras, compañeros que llevan hasta 30 años como asalariados no pueden tener su licencia", insistía. Aclaraba que en el caso de que se crearan y que accedieran a ella, serían autónomos.

La movilización, convocada por CGT, discurrió a media mañana de este jueves por la Alameda Principal y el Paseo del Parque. La manifestación llegó a las puertas del Ayuntamiento de Málaga, que es la institución a la que exigen la creación de las licencias y que ya hace más de una década -con menos población en la capital y el entorno metropolitano- dictaminó que debía haber unas 160 más, según indicó el sindicato.