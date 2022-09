La Asociación Provincial de Regantes de Málaga exige que se invierta en recursos de agua para garantizar la siembra

La Asociación Provincial de Regantes de Málaga (Aprema), que engloba a las comunidades de regantes del Valle del Guadalhorce y suma en total cerca de 6.000 hectáreas de cultivos (de las 10.000 que hay en el Guadalhorce) solicita tanto a las Administraciones locales como a las autonómicas y nacionales que colaboren de manera conjunta para poder garantizar el agua para todos los sectores económicos en la provincia de Málaga.

El presidente de Aprema, Francisco Díaz, califica la situación como "crítica" y, en este sentido, si no se invierte en recursos hídricos que garanticen la siembra de los agricultores en el Valle del Guadalhorce, vaticina que volverán a padecer lo ocurrido en sequías anteriores, como las de los años 1995 y las de 2005 a 2007, cuando el sector agrícola fue el único perjudicado al racionarle el agua que podían utilizar para regar sus terrenos.

Ahora, según denuncia la Asociación, el último Plan Hidrológico de la Cuenca Mediterránea presentado por la Junta de Andalucía para los años 2022-2027 no contempla ninguna inversión en mejoras de regadío ni nuevos recursos de agua para el Valle del Guadalhorce.

Es por ello que Aprema insta a la Junta de Andalucía y a los Ayuntamientos a buscar inversión a través del Gobierno central, de Bruselas o incluso de los regantes, mediante un plan coordinado, para hacer infraestructuras de agua: "Solicitamos recursos hídricos. Para trabajar necesitamos agua; los políticos tienen que poner medios para que haya para todos. Pero Málaga no puede seguir creciendo y creciendo y cada vez tener menos agua".

Por su parte, el secretario de Aprema, Juan Antonio Aguilar, recuerda que el pantano del Guadalhorce se creó con el objetivo, entre otros, de "garantizar 4.000 hectáreas de riegos antiguos" y "crear 18.000 hectáreas de regadíos nuevos"; una situación que no se está cumpliendo en la actualidad, ya que cada año el sector servicios crece en volumen de negocio y, por el contrario, el sector agrícola merma porque, según relata Aguilar, no cuenta con las garantías de agua que sí tiene el sector servicios: "Cada vez que hay una sequía es el primer sector que sufre y tampoco nos atrevemos a crecer porque no nos dan concesiones de agua".

Así, Aprema revela que "la ley nos permite gastar 43 hectómetros cúbicos, pero la Administración solo nos deja consumir hasta 38, de los cuales el 15% son pérdidas por evaporación o sustracciones de agua, con lo que los regantes verdaderamente reciben cerca de 32 hectómetros de los 43 que nos corresponden”.

De no mejorar la situación, la Asociación advierte que "como siga igual dos o tres años más, no habrá agua ni para el sector servicios ni para nadie”.