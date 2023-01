Unos 3.000 médicos de Atención Primaria de Málaga están llamados este viernes a una huelga indefinida

El Sindicato Médico de Primaria (SMP) ha convocado una huelga indefinida a partir de este viernes 20 en protesta por la situación de la Atención Primaria en el sistema sanitario público andaluz, una movilización de la que se ha desvinculado el Sindicato Médico Andaluz (SMA), formación que promueve un paro a partir del 27 de enero. A la huelga están llamados los alrededor de 3.000 facultativos de los centros de salud de la provincia de Málaga.

La huelga promovida a partir de este viernes por el SMP, sindicato que no forma parte de la Mesa Sectorial de Salud, pretende denunciar que la Atención Primaria no supone una prioridad para el Gobierno regional, por lo que han hecho un llamamiento a médicos de familia y pediatras de los centros de salud y sus puntos de urgencias para secundar la protesta.

Según informó el SMP, los servicios mínimos para este viernes 20, serán del 100% en las urgencias y del 40% en consultas, en virtud del acuerdo alcanzado por el SAS y el comité de huelga. Además, "el cálculo del número de profesionales de servicios mínimos se realizará atendiendo al criterio de poder garantizar la atención a aproximadamente el 40 por ciento de las consultas que se producen de forma habitual en el centro y, en todo caso, que se puedan atender a los pacientes más vulnerables y aquellas patologías que, sin constituir una urgencia inmediata, sí que deben vigilarse estrechamente", como arritmias u otras patologías cardiacas, problemas respiratorios, descompensaciones diabéticas, pacientes oncológicos, etcétera, indica la organización.

"El personal facultativo que se encuentre de servicios mínimos atenderá los casos urgentes y a aquellos pacientes que por su morbilidad, actual o de base, requieran asistencia inmediata, y a aquellos que por su gravedad o grado de sufrimiento, no aconsejen ser demorados en su asistencia", resume el sindicato. "En aquellos centros en los que en un turno sólo esté previsto un profesional, éste se mantendrá como servicio mínimo. En aquellos centros en los que se cuente con tres profesionales, los servicios mínimos serán cubiertos por un profesional y en aquellos centros de que cuenten con tres o más pediatras, uno de ellos será incluido entre el personal designado como servicio mínimo". Finalmente, el sindicato señala que "el personal interno residente no podrá ser designado como servicios mínimos, ni suplir al personal médico que se encuentre de huelga, al no estar convocado a la huelga".

El SMP esgrime que los motivos que han provocado la decisión de ir a la huelga son la "falta reiterada de respuesta" del SAS y de la Consejería de Sanidad a las reivindicaciones de la central sindical "sobradamente conocidas por el actual gobierno y comprometidas para la anterior legislatura, sin que se hayan dado respuesta a la mayoría de las peticiones".

El SMP reclama que las retribuciones sean acordes al nivel de conocimientos, de responsabilidad y de penosidad que se les exige, y recuerda que los médicos están "hartos" de que las condiciones de trabajo y de jornada estén lesionando su salud y sus vidas como lo prueba que tras cuatro años sigan "con prácticamente el mismo salario". Denuncian que ha subido "escasamente" el valor de la hora de las guardias y, aunque se paga más por trabajar más horas, el compromiso adquirido era "justicia y equiparación con otras profesiones y puestos, con los compañeros hospitalarios, con otras comunidades autónomas y países, y unas jornadas de duración razonable".

Agendas con número ilimitado de pacientes, donde siempre caben más, insertadas o en agendas paralelas, y con un tiempo "miserable" para cada paciente "no son condiciones para ejercer la Medicina", según el SMP, que añade que tras cuatro años continúa la categoría de dispositivo de apoyo, una especie de "chicos para todo".

Igualmente, el SMP denuncia que no hay relevo suficiente ni siquiera para la gran cantidad de jubilaciones que se están produciendo y que se van a producir en los próximos años, algo que no creen que se deba a la falta de médicos sino a la "huida" de este nivel asistencial y de la especialidad de Medicina de Familia porque "no hay quien soporte trabajar en las condiciones" que tienen en demasiados centros de salud de la comunidad autónoma.

De esta convocatoria se ha desmarcado el Sindicato Médico Andaluz, que sí forma parte de la Mesa Sectorial de Salud y que organiza la protesta del próximo 27 de enero, por lo que ha aclarado que el anuncio de huelga de este viernes "no ha sido formulado por parte de nuestro sindicato sino de una formación sindical de reciente aparición, cuyas siglas, curiosamente, pueden llevar a confusión", ha explicado en un comunicado.

Por su parte, UGT emitió un comunicado en el que expresó su apoyo a la huelga indefinida de médicos convocada por el SMP que comienza este viernes, aunque insistió en que "el caos afecta a todas las categorías profesionales que necesitan una solución negociada de inmediato". Para la Unión General de Trabajadores, la situación es "insostenible y está causando graves perjuicios a profesionales y usuarios de la Atención Primaria andaluza, así como en las urgencias hospitalarias".