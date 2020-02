La Audiencia cree que no hay seguridad en la autoría de la muerte de Dana Leonte

La Audiencia de Málaga cree que los indicios contra el novio de Dana Leonte, investigado en relación con la muerte de la mujer desaparecida en junio de 2019 en Arenas, "por sólidos y argumentados que parezcan, permiten una sólida sospecha pero no una aceptable seguridad sobre la autoría de la muerte"; por lo que acuerda imponerle el pago de 25.000 euros de fianza para que pueda salir de la cárcel.

El novio de Dana Leonte ingresó en prisión el 28 de septiembre pasado, investigado por un presunto delito de homicidio, después de que fuera detenido en relación con la desaparición de su pareja y de que se encontrara un fémur de ella a unos kilómetros de la vivienda familiar. Posteriormente, el Juzgado de Instrucción número 4 de Vélez-Málaga, que investiga la causa, confirmó su situación.

El letrado defensor del investigado ha venido sosteniendo que no había base en los supuestos indicios que llevaron a su cliente a la cárcel; mientras que la Fiscalía y la acusación particular, en representación de la familia de la joven, entendían que sí había motivos suficientes para mantener la situación de privación de libertad del hombre.

Tanto el juzgado de instrucción que lleva el caso como la Audiencia había denegado previamente la libertad; aunque ahora otra sala de Málaga ha acordado, en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, mantener la prisión, pero imponerle una fianza de 25.000 euros para poder salir, al entender que las diligencias practicadas hasta ahora "apuntalan la sospecha de que ha podido ser el investigado el autor de la muerte de Dana. Sin embargo, son circunstanciales".

"Apuntalan la sospecha de que ha podido ser el investigado el autor de la muerte de Dana. Sin embargo, son circunstanciales".

"Tras más de seis meses de investigación policial y judicial de los hechos, sigue ignorándose todos los datos relativos al momento, lugar y forma en que Dana pierde la vida", señala la resolución, apuntando que "no se ha podido determinar si la acción criminal tuvo lugar en el mismo lugar en el que ha sido encontrado el resto óseo", por lo que, añade, "tampoco ha sido posible ubicar al investigado en un momento y lugar cercano al óbito".

En la resolución, se detallan los indicios que "permiten una fuerte sospecha" sobre el investigado, como que fue la última persona que tuvo contacto con ella, tiene antecedentes por delitos de violencia de género, los investigadores apuntan que la relación entre ambos no era buena y la tranquilidad del hombre, que "parece que ha faltado a la verdad"; además de que su comportamiento "hace derivar de su conocimiento de la imposibilidad de que retornara Dana".

No obstante, el Tribunal de apelación considera que no hay una "aceptable seguridad" sobre la autoría, lo que determina "que haya que compatibilizarse el derecho a la libertad con el resultado de las investigaciones actuales", considerando la Sala que eso se consigue únicamente fijando una fianza, que establece en 25.000 euros. Atiende al arraigo familiar y establece otras medidas como la comparecencia en el juzgado cada semana y la retirada del pasaporte.