Aumentan los usuarios del comedor social de Ronda

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus, además de los efectos que está provocando en la salud, también comienza a provocar daños en las familias que empiezan a pasar dificultades económicas por las falta de ingresos y que tienen problemas para mantener aspectos tan básicos como la alimentación.

La situación no es nueva para muchas de ellas, que desde antes de la pandemia ya tenían problemas, pero desde el inicio de la misma se elevó el número de personas que han uso de los diferentes servicios articulados por Cruz Roja y el Ayuntamiento de Ronda para cubrir un aspecto tan elemental como la alimentación diaria.

En este sentido, el presidente de Cruz Roja Ronda, Antonio Lasanta, explicó que el número de personas que en la ciudad del Tajo han pasado a utilizar el servicio de recogida de alimentos creció en casi 100 familias desde que se inició la crisis.

Además, para suplir esta carencia desde ambas instituciones se está procediendo a incrementar el número de entregas de bolsas de alimentos para tratar de suplir la imposibilidad de adquirirlos con fondos propios por la falta de ingresos.

Por otra parte, el comedor social se encarga de suministrar una comida caliente diaria a las personas que se encuentran en una situación más delicada y que de este modo se le facilita que como mínimo tome una menú adecuado a las necesidades nutricionales una vez al día.

Una comida que está compuesta para por un primer y segundo plato, ambos calientes, postre y pan, teniendo que ser recogida por los beneficiarios en las instalaciones del centro de formación de El Golimbreo, que recientemente comenzó a prestar este servicio tras su adjudicación en el concurso público realizado por el Ayuntamiento de Ronda.

Un servicio que se gestiona de forma coordinada con Cruz Roja y que también en las últimas semanas vio aumentar el número de familias que están haciendo uso del mismo y ya se acercan hasta los 60.Además, para aquellas personas que tienen problemas de movilidad desde este centro se está realizando un reparto a domicilio para que este hecho no impida a estas personas disponer de esta alimentación.

Por otra parte, desde el propio centro se está haciendo un servicio propio para personas mayores que tienen dificultades para salir de casa o que no disponen de familiares que les puedan realizar las compras para que también tengan comida diaria. “Son personas que pueden tener recursos económicos para hacer la compra básica pero no pueden salir de casa y no vamos a dejar a nadie sin un plato de comida por esta cuestión”, explica Miguel Herrera, responsable de El Golimbreo.

En la actualidad son unos 160 menús diarios los que salen desde sus instalaciones con diferentes destinos, siendo muchos de ellos entregados a domicilio. “Estamos trabajando con personas que verdaderamente sabemos que no pueden salir y no tienen personas que les puedan ayudar”, insiste Herrera, que asegura que incluso tienen personas que pagan por este servicio porque no tienen problemas económicos pero que por su avanzada edad no pueden salir a la calle o hacerse su comida.

“Algunas familias que están fuera nos han contactado para que les ayudemos y podamos serviles comida, algo que estamos haciendo, porque se trata de ayudar a todo aquel que realmente lo necesite”, dice Miguel. Además, también explicó que se trata un menú idéntico para todas las personas que lo están recibiendo, basado en la dieta mediterránea y buscando reforzar el sistema inmunológico de las personas.

De momento, siguen trabajando en atender el comedor social tras el encargo municipal y plateando opciones para realizar actividades que puedan hacer llegar a muchas más personas un elemento tan básico como la comida en unos momentos de dificultad en el que los problemas sanitarios se mezclan con la delicada situación económica que viven muchas familias.