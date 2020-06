El Ayuntamiento de Málaga le pide al Puerto un informe sobre los suelos que quiere a cambio de la parcela del Auditorio

Desbloqueada jurídicamente la fórmula mediante la que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, pretende hacerse en propiedad con los alrededor de 40.000 metros cuadrados de la parcela portuaria sobre la que levantar el Auditorio de la ciudad, queda por delante el detalle no menor de determinar qué suelos pone el Ayuntamiento a disposición del Puerto a modo de compensación.

Sobre el particular, el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, ha informado de la remisión de un escrito a los responsables de la Autoridad Portuaria, con Carlos Rubio a la cabeza, para que detallen las características de los terrenos que quieren obtener a cambio de la pastilla del futuro complejo cultural. "Para avanzar necesito un documento formal en el que me traslade cuál es la idoneidad para poder definir un área y generar una expropiación, por ejemplo, porque si no tendría que abrir una licitación publica de suelos", explicó.

Grosso modo, la solicitud realizada desde la Gerencia de Urbanismo no hace otra cosa que incidir en la necesidad de disponer de un elemento formal que le permita salir al mercado privado en la búsqueda de los suelos de uso logístico que el Puerto quiere para ampliar su oferta empresarial.

Hasta la fecha,desde el Puerto se ha verbalizado la necesidad de que los mismos estén cerca del acceso ferroviario a la ciudad, así como que la superficie pudiera rondar los 150.000 metros cuadrados. De hecho, el propio presidente del Puerto admitió días atrás a este periódico que en las últimas conversaciones se habían analizado algunas localizaciones sobre las que se había consultado de manera directa al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Entre dos de los espacios que han sido objeto de análisis están zonas como la de Los Prados o Sánchez Blanca, aunque López señaló que hay más posibles alternativas.

El ajuste urbanístico para el hotel de 150 metros sigue pendiente de resolverse Catorce meses después de que se cerrase el periodo de información pública al que fue sometido el ajuste urbanístico necesario para hacer viable la construcción de un hotel de 150 metros de altura junto al dique de Levante, el procedimiento sigue pendiente de quedar resuelto. El concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, confirmó varias reuniones telepáticas con los responsables de la Autoridad Portuaria con el objetivo de avanzar en esta fase final. Contactos que tienen lugar después de que a principios del pasado mes de marzo, apenas una semana antes de que se decretase el estado de alarma por el coronavirus, la Junta de Gobierno Local aprobase la contestación al más de millar de alegaciones formulada por colectivos sociales de la ciudad. La inmensa mayoría fue rechazada. Pero dentro de esta resolución se incluyó la emisión de diez requerimientos que se formulaban al Puerto. Por el momento, los mismos no han sido contestados. No obstante, López ha señalado que en las conversaciones se ha avanzando y se está pendiente de que el Puerto envíen las contestaciones finales. El asunto no es menor si se tiene en cuenta que desde que se activó el procedimiento administrativo reglado para la adecuación urbanística del espacio pasan ya casi dos años.

De acuerdo con lo expuesto por López, si bien en los últimos meses han sido numerosos los avances conseguidos en la cuestión, poniendo de relieve el dictamen favorable de Puertos del Estado a la opción de la permuta, sigue siendo preciso un informe de necesidad con el fin de abrir un proceso de expropiación o negociación con los privados que puedan resultar afectados.

La Autoridad Portuaria reclama un espacio próximo al acceso ferroviario y con unos 150.000 metros de superficie

La carencia de terrenos de esta naturaleza en la bolsa de aprovechamientos de la que dispone el Ayuntamiento le va a obligar a tener que acudir a parcelas de propiedad privada. El edil de Urbanismo admitió que no será hasta el momento en que se conozcan todos los pormenores de lo que reclama el Puerto cuando se puedan ofrecer detalles del coste económico de esta operación de adquisición.

El proyecto del Auditorio es desde hace años una de las apuestas personales de De la Torre, asunto que tras quedar bloqueado como consecuencia de la crisis económica, teniendo ya incluso un proyecto constructivo, quiere retomar en el que podría ser su último mandato al frente del Consistorio. De hecho, había abierto vías de diálogo con el Gobierno central y con la Junta de Andalucía, así como con varios entes privados, para sentar las bases de la financiación de una infraestructura valorada en más de 100 millones de euros.

Sin embargo, antes de poder afrontar formalmente cualquier paso en este sentido, resulta clara la necesidad de disponer de los suelos de la zona de San Andrés donde se contempla el equipamiento. Si en origen la parcela era cedida por el Puerto, la anulación del procedimiento hizo que el suelo retornase a manos de la Autoridad Portuaria como un bien desafectado. Una condición jurídica que impide al Puerto entregarlo a coste cero a la ciudad. Tras una posición inicialmente contraria a pagar por ello, De la Torre acabó asumiendo esta realidad, razón por la cual se abrió la puerta a una compensación con terrenos de uso logístico. Asunto que sigue pendiente de quedar totalmente resuelto.