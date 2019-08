El Ayuntamiento de Málaga aboga por un acuerdo con la Junta de Andalucía que compatibilice las peticiones de los dos entes: el Consistorio está interesado en una red que alimente los carriles metropolitanos; la Junta pone más hincapié en las vías intermunicipales. En 2015, ambas instituciones firmaron un acuerdo en el que se comprometían a una extensión de 50 kilómetros. Sin llevar a cabo ningún tramo de los contemplados en el plan, el Gobierno autonómico acaba ahora, cuatro años después, con dicha iniciativa sobre la base de informes emitidos por la Asesoría Jurídica y la Intervención General.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha lamentado que no se haya llegado a un acuerdo, pero entiende que “si hacemos un carril intermunicipal y no hay redes complementarias interurbanas suficientes, el carril que une municipios será menos útil”. No obstante, pregunta a la dirección de la Junta: “¿Por qué se hace el informe ahora y no antes?”

De la Torre indica que el delegado de Movilidad, José del Río, realizó un escrito en el que recordaba al Gobierno andaluz este asunto, pero “no hemos recibido respuesta”.

En el acuerdo, la Junta se comprometió a ejecutar el 75%, mientras que el Consistorio se encargaría del otro 25%. El alcalde se ha amparado en que el Ayuntamiento sí hizo “un 60% de lo que nos habíamos comprometido”, a pesar de las dificultades que tienen estas construcciones “porque hay que consensuarlo todo con los vecinos, ver dónde se va a realizar, respetar los aparcamientos”.

Un plan que ayudaría al fomento del mecanismo de transporte sostenible y que ahora está sentenciado por las divergencias entre los entes. No obstante, el alcalde de la ciudad se compromete a realizar otro escrito para buscar soluciones e ir en una misma dirección en la que se ramifiquen redes intermunicipales e interurbanas. Unas vías que, continúa, "no pueden ser ajenas a la Junta, mucho menos si hay fondos europeos para llevarla a cabo".