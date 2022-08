El Ayuntamiento de Málaga ya tiene el borrador del nuevo reglamento de bomberos

El conflicto entre el Ayuntamiento de Málaga y los bomberos da un paso más adelante. El pasado 28 de julio se finalizó y envió a los sindicatos el borrador del Reglamento de Organización y Funcionamiento, para que puedan mandar sus alegaciones antes de que sea aprobado por la Junta de Gobierno Local. La creación de un nuevo Reglamento es una de las llamadas "tres R", las tres principales reivindicaciones entre las seis que demandaban los bomberos en su decreto de huelga.

Las otras dos principales demandas de los funcionarios son la reclasificación de sus integrantes –un ascenso en la escala funcionarial– y la regulación de su horario laboral –piden que se iguale su jornada con la del resto de funcionarios–.

¿Cuáles son los siguientes pasos una vez que el borrador reciba las alegaciones? En ese punto se decidirá si es necesario hacer alguna modificación de acuerdo con las propuestas presentadas por los distintos sindicatos representados en el Cuerpo de Bomberos. En este momento, será la Junta de Gobierno Local la que deba aprobar el documento, una vez cumpla este requisito pasará a exposición pública para que cualquiera pueda hacer las alegaciones pertinentes. Una vez pase esto deberá pasar ciertos trámites administrativos antes de ser aprobado en el Pleno del Ayuntamiento y que, de esta manera, quede en vigor el documento.

Este mismo viernes se comunicará a los sindicatos que, una vez recibido el nuevo Reglamento el pasado 28 de julio y habiendo tenido el tiempo suficiente para tratarlo, en las próximas semanas se agendarán las reuniones presenciales necesarias para que se pueda debatir el contenido del mismo y efectuar los cambios que se estimen oportunos una vez se hayan puesto en común las alegaciones con todos los sindicatos.

El concejal delegado del área de Seguridad Ciudadana, Avelino Barrionuevo, asegura que con esto ha cumplido "en plazo", puesto que se comprometió a tener el documento en julio de este año, con lo prometido en lo referente al Reglamento. Añade que el trámite ya es "imparable" y que será aprobado en los próximos meses, siendo los siguientes trámites ajenos a su competencia.

Los representantes del Comité de Huelga critican que este llega tarde, "lo pedíamos para el 1 de enero de 2018" –la huelga comenzó en 2017–; además de la falta de de diálogo en la redacción del mismo, "nos lo mandan por correo electrónico para que respondamos con las alegaciones, pero no nos responden para saber si las aceptan o no, eso no es una negociación, se prometieron mesas técnicas que no se han producido".

El Reglamento consta de cinco títulos diferenciados, de los cuales los últimos tres se han enviado como novedad este 28 de julio. El resto se ha ido compartiendo con los sindicatos por parte, para que se pudiese ir avanzando en conjunto.

En estos momentos rige un Reglamento de 1954, si bien desde la jefatura de bomberos aseguran que llevan "al menos 10 o 15 años sin usarlo" debido a que "es totalmente extemporáneo –es decir, se entiende que por su antigüedad no debe regir–". Este Reglamento no es otra cosa que una serie de normas con las que funciona el cuerpo. No es obligatorio que exista y hay otras ciudades, como Bilbao, que siquiera tienen uno. En su lugar y mientras se aprueba el nuevo documento, se hace uso de un manual de funciones.

En cuanto a la dilatación en los plazos, desde el consistorio aseguran que, además del parón durante la pandemia, se ha trabajado "concienzudamente" en redactar un documento completamente nuevo "que debe tener una vocación de permanencia, sin obviar la posible modificación de algún anexo con el paso del tiempo".

Al inicio de la presente legislatura en 2019, en la que el concejal Barrionuevo tomó las riendas de este área, había un borrador de Reglamento, pero se decidió redactar uno nuevo con el fin de atender la demanda del sindicato CGT, que no había sido tomado en cuenta en el anterior.