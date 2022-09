El Ayuntamiento de Málaga aprueba la demolición de un edificio en El Perchel para construir un hotel

El Perchel sigue sumando proyectos que demuestran el interés de las firmas en su ubicación. La Gerencia Municipal de Urbanismo ha aprobado la demolición de un edificio en calle Plaza de Toros Vieja, 11 sobre el que se plantea la construcción de un hotel. Por el momento se desconocen las características que tendrá el nuevo inmueble.

Los bajos del edificio venían alojando un conocido concesionario multimarca en la ciudad. El nuevo proyecto está promovido por la empresa de Barcelona Inversiones y Transformación de Bienes Raíces, que cuenta con con la familia Oriol Roca al frente. Es el mismo grupo que compró en 2018 una manzana del barrio del Soho para levantar un hotel de cuatro estrellas.

Aún no han presentado proyecto alguno para su nuevo hotel en El Perchel, y sólo se tiene conocimiento de su intención por la licencia de demolición presentada ante la Gerencia de Urbanismo. La misma tiene un plazo de ejecución de seis meses, mismo tiempo con el que cuentan para empezar los trabajos.

Según los datos que se recogen en la licencia de derribo, el edificio cuenta con una extensión de 929,52 metros cuadrados, sobre los que levantan 6.102,29 metros cuadrados construidos. A estos hay que añadir otros 929 metros cuadrados en el subsuelo.

En la propia licencia se hace referencia a que el inmueble tiene vinculada urbanísticamente 15 plazas de aparcamiento de dotación obligatoria del edificio construido en C/ San Andrés no 40, 42 y 44 y C/ Salitre no 45 y 47. Por lo tanto, se hace constar que de las 39 plazas del edificio destinado a hotel que se proyecta en la presente parcela, 24 corresponden a la dotación obligatoria de dicho edificio y 15 a las plazas vinculadas urbanísticamente.

Asimismo se advierte al interesado que el inmueble se encuentre ocupado, con carácter previo al inicio de las tareas de demolición, deberá haber obtenido el desalojo de inquilinos, arrendatarios u ocupantes por las vías legalmente establecidas, en caso de que los hubiera.