El Ayuntamiento de Málaga da el primer empujón para el nuevo tejado de la Catedral, adelanta un millón para la obra

El Ayuntamiento de Málaga da el primer empujón para que el nuevo tejado a dos aguas de la Catedral sea una realidad. Después de que agilizase la licencia de obras para la intervención que pretende subsanar las filtraciones y humedades que pesan sobre el techo del edificio catedralicio, acaba de aprobar una modificación presupuestaria en la que dedica 1 millón de euros para que el Cabildo pueda empezar a sufragar gastos iniciales.

No es la única suma que forma parte de esta sexta modificación presupuestaria que se ha aprobado en Junta de Gobierno Local extraordinaria y que ya es la sexta intervención en las cuentas. En total, el montante asciende a los 5,6 millones de euros.

La intención del alcalde no es otra que se pueda "solucionar lo antes posible" el problema de humedades del templo, "cada vez que llueve me preocupo por el estado de la Catedral", ha dicho y que desde el Cabildo puedan empezar los informes y los trabajos necesarios al menor de los tardares, si bien no ha podido dar una fecha de cuándo podrían comenzar, "debe ser el Cabildo quién lo determine".

Así, el regidor ha asegurado que el Obispado ya tiene atado un préstamo de 3 millones de euros al mismo efecto, "así me lo asegura la entidad financiera que lo va a conceder"; pero la cuantía sigue siendo lejana al montante total necesario para llevar a término la intervención.

Sin contar con los 3 millones que ya ha conseguido el Cabildo, quedarían algo más de 13 millones para financiar el total de la operación. El Ayuntamiento, por medio del Instituto Municipal de la Vivienda, ya ha adelantado uno, pero De la Torre insiste en pedir que las demás administraciones también se hagan cargo.

Así, ha pedido que Junta, Diputación y Ayuntamiento pongan la misma cantidad hasta llegar a cubrir las necesidades de la obra, de manera que serían algo más de cuatro millones por institución a partes iguales.

"Hay esperanzas más que fundadas en que puedan llegar fondos europeos" que aplaquen el gasto, ha dicho, "y mi intención es que los consiga quien los consiga sirvan para que se reduzca lo invertido por las tres administraciones". Además, ha señalado la posibilidad de que esta se vea también reducida por las aportaciones ciudadanas que el Cabildo pretende recibir.

1,7 millones para Limasam y la calima

En esta sexta modificación el IMV no es quien más parte de la tarta ha recibido. Limasam, cuya labor está siendo señalada por los partidos de la oposición –hay dos mociones por la suciedad de la ciudad en el próximo pleno– recibe 1,7 millones de euros.

De estos, la mayor parte se lo llevan los costes adicionales de personal y equipamientos que supusieron hacer frente al barro en calles y fachadas, a los que se destinan un millón de euros. El resto, ha ido a parar a la adquisición de 120 papeleras solares para mejorar la recogida de residuos selectiva.

Además, Derechos Sociales e Igualdad reciben 624.000 euros, para mejora la garantía alimentaria a través de Servicios Sociales y para aumentar las prestaciones económicas para personas en situación de vulnerabilidad.

Por otra parte, se destinan 440.000 euros a Urbanismo para la rehabilitación y puesta en valor de la chimenea Cros y su entorno en el paseo Antonio Banderas.