El Ayuntamiento de Málaga se abre a modificar el carril bici de Carranque tras las protestas de los vecinos

El Ayuntamiento de Málaga estudia modificar el carril bici de Carranque, el de la Avenida Carlos Haya, tras la reunión realizada con los vecinos de la zona. La solución pasa por recortar el bordillo de la acera y en ese espacio que gane el asfalto hacer un carril segregado. La acera se reduciría, pero ya no estaría el carril bici integrado en ella. La concejala del distrito Cruz de Humilladero, Teresa Porras, ha asegurado a los vecinos que en dos o tres años estará el proyecto definitivo. “Estuvieron aquí hace tres años para lo mismo y nos dijeron que había un proyecto también. Nos vamos a morir antes del proyecto”, comentan entre risas los vecinos.

En la reunión han asistido por parte del Ayuntamiento la teniente de alcalde y concejala del Área de Servicios, Teresa Porras; Trinidad Hernández, directora general de Movilidad y Antonio Fernández, jefe de distrito de Cruz de Humilladero. Por parte de los vecinos, Luis Prieto, presidente de la comunidad de propietarios Avenida Carlos Haya 3; Antonio Carrascal, vicepresidente; Oscar M., administrador; Pedro Pinazo y Mari Carmen, vecinos del bloque.

“Queremos que el Ayuntamiento nos resuelva el problema porque es un peligro para los peatones. Reconocen que es necesario quitar el carril bici de la acera, pero es una obra muy costosa”, desvela el presidente Luis Prieto. Además, desde el inicio de los trabajos los atascos han aumentado de forma considerable en la zona.

No obstante, los vecinos no han salido de la reunión insatisfechos porque les han dado una solución provisional que en el plazo máximo de un mes y medio o dos meses será una realidad. Consiste en pintar el carril bici del mismo color que la acera, quitar las rayas blancas y pintar en el carril bici un mensaje con: “Prohibido bicicletas y patinetes”, a petición de los vecinos. “Se supone que va a mejorar la cosa, pero no es definitivo”, afirma Luis.

El carril bici se construyó a finales del siglo XX, lleva mas de 20 años en la avenida, pero la situación se ha agravado en los últimos años con el aumento del trafico de bicicletas y monopatines. “Es un carril bici del siglo pasado, hace 20 años pasaban dos bicicletas al día y eran manuales, ahora pasan patinetes, bicicletas eléctricas y como es una pendiente van a una velocidad tremenda. La gente está más concienciada con el medio ambiente y nosotros no estamos en contra de eso. Estamos a favor de que vayan por su sitio correspondiente”, asegura Luis Prieto.

Los incidentes entre los vecinos y ciclistas o los conductores de patinetes se producen diariamente. “Hemos tenido muchas discusiones con ellos. El vicepresidente de la comunidad salió a tirar la basura y un patinete le dio en el codo. Los patinetes han sido la gota que ha colmado el vaso”. Con la nueva ley de tráfico está prohibido que un carril bici se sitúe dentro en la acera. “Los chavales se escudan en que esto está puesto como un carril bici y por eso vamos por ahí”.

Señales de tráfico confusas

Por otra parte, las señales de tráfico son muy confusas y las flechas que indican la dirección de subida y bajada se encuentran muy borrosas. “El carril de nuestra acera es el carril de bajada y el de subida es el de la acera de enfrente, pero la gente hace caso omiso. Por aquí suben y bajan, porque les es más cómodo, porque el empalme de la calle Mármoles y Martínez Maldonado sale a esta acera, por lo que sea. Por la acera de enfrente no pasa prácticamente nadie”, asegura Luis Prieto. Esto provoca muchos incidentes, pues el carril es muy estrecho y como máximo cabe una bicicleta. Si se cruzan dos, una subiendo y otra bajando, tienen que ocupar la acera porque no hay espacio en el carril.

“Yo estaba saliendo con el coche del garaje y un ciclista empezó a protestarme porque estaba cruzando el carril bici. Tuvimos que poner un espejo grande para ver las bicicletas que venían por arriba a una alta velocidad, pero por abajo no lo vemos porque no es la dirección del carril, aunque también suben muchos en esa dirección. Como venga un despistado te come”, explica el vecino Pedro Pinazo. Un ciclista justifica ir en dirección contraria a motivos climatológicos. “Por el carril de enfrente hace mucho calor”.

A pesar de que esta situación afecta a todos los vecinos de la Avenida Carlos Haya, no existe una queja masiva de todos los bloques. “Somos el único bloque que está protestando. Nos gustaría que más vecinos se sumasen a las quejas, pero hay mucha desidia”, afirma el presidente. Los vecinos de este bloque llevan exigiendo una solución desde hace cinco años. Además de reunirse varias veces con el Ayuntamiento, hace unos meses decidieron colgar una pancarta de más de 400 euros en su edificio con el mensaje: “La acera debe ser para los peatones. Exigimos al Ayuntamiento una solución. ¡¡Carril bici segregado ya!!”.