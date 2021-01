El Ayuntamiento de Málaga saca a subasta una parcela para vivienda unifamiliar en Colinas del Limonar

El Ayuntamiento de Málaga activa la venta mediante subasta al mejor postor de una parcela de suelo localizada en una de las urbanizaciones de nueva construcción más caras de la ciudad: Colinas del Limonar. De acuerdo con los datos recogidos en el pliego de condiciones que rige esta enajenación, la parcela tiene una superficie de 700 metros cuadrados, sobre la que se permite una edificabilidad máxima de 210 metros de techo.

El valor de partida fijado por la Gerencia de Urbanismo es de 273.000 euros, IVA excluido. Todos los interesados tienen hasta el próximo 26 de enero para presentar sus proposiciones. La apertura del sobre administrativo se contempla para el 28 de enero.

Esta operación fue validada por el Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo, después de que el 18 de enero y el 11 de marzo del año pasado fuesen registrados sendos escritos por parte de un interesado en la adquisición de la citada parcela, localizada en la calle Cónsul Porfirio Smerdou y sobre la que se permite vivienda unifamiliar aislada.

La documentación recogida en el pliego justifica la determinación municipal de destinar este suelo a vivienda libre y no protegida, señalando que como regla general la edificabilidad d ella vivienda protegida no superará los 90 metros cuadrados, a lo que se suma que esta localización no forma parte de los emplazamientos seleccionados en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo.

Tomando ambos argumentos, "la excepcionalidad del no destino de dicha parcela a la construcción de viviendas protegidas queda claramente justificada, al no contemplar el planeamiento la calificación expresa para vivienda de protección pública, no estar contemplada dicha parcela en el Plan Municipal de Vivienda y al tener ésta una tipología edificatoria de UAS-3”.