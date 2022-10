El Ayuntamiento de Málaga trabaja en la nueva ordenanza para regular las despedidas

No es la primera medida que toman desde el Ayuntamiento para intentar poner coto a las despedidas, antes de verano –y en pleno auge de estos viajes en primavera– ya acordaron una campaña con los hosteleros para que fuesen estos quiénes hicieran uso de su potestad para rechazar a los clientes que tuviesen actuaciones incívicas.

Pese a que se planteó aumentar elevar las sanciones, permanecerán en el ordenamiento como leves, por lo que la cuantía económica máxima con la que se podrá multar seguirá siendo de 600 euros . Sí que aumenta el número de actos incívicos recogidos, y ya no se les sancionará únicamente por tener altavoces, megáfonos o incumplir con la normativa de ruidos o beber en la calle, si no que se extenderá a su vestimenta .

Aceptar despedidas como reclamo

Pese al buen sabor de boca que ha dejado la campaña de los hosteleros con el Ayuntamiento –si bien muchos de ellos ya seguían estas prácticas antes de que el Ayuntamiento se impulsara este acuerdo–, desde el consistorio apuntan que si bien la tónica general de los establecimientos es la de seguir con estos parámetros, algunos establecimientos están haciendo lo contrario: usar la aceptación de despedidas como reclamo. Si bien apuntan que no son cuantiosos, "una minoría entre todos". El presidente de Mahos, Javier Frutos, destaca que no ha notado una "proliferación de este tipo de establecimientos desde que se puso en marcha la medida, siempre han existido negocios que se dedicaban a eso". Es por ello que no le preocupa demasiado, y entiende que la tónica general ha sido positiva, "tampoco pretendíamos demonizar las despedidas, sólo corregir ciertas actitudes incívicas", señala. Continúa Frutos asegurando que, normalmente, los establecimientos que se dedican a dar servicios a las despedidas únicamente cuentan con un servicio más "premium" y trata de diferenciarse del resto de establecimientos.