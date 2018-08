Los Baños del Carmen vuelven a ser una prioridad del Gobierno tras 30 años

La regeneración de los Baños del Carmen es, por antonomasia, si no la mayor sí una de las grandes prioridades de todos y cada uno de los inquilinos que han habitado el Palacio de la Moncloa en las tres últimas décadas en lo que a la provincia de Málaga se refiere. A pesar de ello la única realidad cierta es que los muchos compromisos asumidos en este largo periplo siguen diluyéndose como papel mojado. Ninguno de los mandatarios ha sido capaz de acometer ni la intervención marítima necesaria para salvaguardar el enclave de los temporales ni la terrestre, con la que recuperar el antiguo camping como escenario de disfrute ciudadano.

El regreso a la Administración central del PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, rescata la apuesta por intervenir "desde lo público" sobre uno de los más significativos enclaves de la capital de la Costa del Sol. Y lo hace con la determinación de que será el dinero de las arcas del Estado el que financiará la operación, excluyendo la opción de una fórmula de colaboración público privada.

El valor simbólico del proyecto quedó de manifiesto ayer cuando la máxima autoridad del Gobierno central en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, aprovechó su primer encuentro oficial con el alcalde, Francisco de la Torre, para rescatar el mensaje. En la comparecencia conjunta de ambos, anunció el inicio de un estudio junto al Consistorio para "poder dar salida lo antes posible" a esta iniciativa. Un paso que se formula semanas después de que la Junta de Andalucía confirmase su decisión de no prorrogar la concesión privada sobre el enclave, ya centenaria, y abrir un concurso público.

Gómez de Celis habló de que finalizada la concesión y reajustada la superficie de la misma, que quedará con solo 8.000 metros (se excluyen otros 30.000), el Gobierno tiene la intención de "entablar un estudio con el Ayuntamiento para poder dar salida lo antes posible a este proyecto de ciudad, de parque marítimo terrestre de conexión entre el mar y la ciudad que siempre ha anhelado Málaga". Su objetivo no es otro que adecuar las condiciones del último proyecto elaborado por las dos instituciones, que data de 2010, y que fijaba la inversión en unos 13 millones.

El mismo, según recordaron ayer fuentes conocedoras del documento, incluía el traslado del balneario y su levantamiento sobre una losa para evitar los daños que causan los temporales de levante. Esa parte de la operación es imposible de materializar en este momento después de que el Ayuntamiento aprobase la protección del edificio, lo que lo convierte en intocable y obliga a redefinir esta parte del documento.

De la Torre coincidió en la necesidad de poner en marcha una reunión también de la Dirección General de Costas con la Gerencia de Urbanismo con el objetivo de avanzar en los trámites necesarios. A pesar de admitir la dificultad de conciliar la protección con el proyecto, abogó por "ver cómo podemos avanzar y no nos perdamos en cuestiones que puedan dificultar las tramitaciones del mismo".

Como era de prever, lo que no hizo el delegado gubernamental fue aportar más detalles sobre la apuesta del Gobierno. Ni fijó plazos en los que, a priori, transformar la imagen presente de los Baños del Carmen ni avanzó en poner números a la reserva económica que, pensando ya en 2019, incluirá el Ejecutivo en las cuentas estatales. Un hecho que relacionó con la "situación extraordinaria" en la que se halla el Ejecutivo. "Enmarcadas en esas circunstancias hemos establecido prioridades", dijo, de las que forma parte, en el caso de la capital, el inicio de los trabajos y los estudios para los Baños del Carmen. La subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, fijó el impulso de los trámites en el momento en que la Administración estatal recupere el dominio público de los suelos que ya están al margen de la futura concesión del restaurante. "Será en ese momento cuando teóricamente podremos meterle mano a ese tema", expuso, insistiendo en la necesidad de adaptar las discrepancias existentes en el proyecto, hito que no debe requerir de mucho tiempo. A la par, Costas sigue trabajando en la intervención marítima, para la que meses atrás encargó a la Universidad de Cádiz la redacción del proyecto y el estudio de impacto ambiental asociado al mismo de la playa a poniente de los Baños del Carmen, previo a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Las conclusiones del trabajo determinará si se puede o no ejecutar la regeneración de la playa tal y como está previsto, así como la construcción de tres espigones.