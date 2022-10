La 'coach' de ejecutivos: “No se nos olvida cargar nuestros móviles, pero si recargarnos a nosotros”

Con una maleta en la mano, de país en país y de una conferencia a otra, así vivía la malagueña Belén Ramírez, coach de ejecutivos, hasta que se dio cuenta de que tenía que parar, descubrir una “fórmula con la que recargar energía” y empezar a vivir. La malagueña, tras 27 años de experiencia como conferenciante y executive coach, ha escrito un libro para ayudar a las personas a sobrellevar el estrés diario del trabajo.

En el confinamiento muchas de las empresas con las que trabajaba le pidieron breves vídeos para ayudar impulsar a sus trabajadores, ya que no podía hacer conferencias ni impartir formaciones. En ese momento comenzó a investigar sobre de qué manera una persona puede sentirse mejor en el trabajo. Y así se creó Fórmula On. Diseña tu Plan de Activación Energético para rendir más y vivir mejor. Con más de 100 referencias bibliográficas, según Ramírez, y todos los trucos comprobados por ella misma, ya que asegura que no puede aconsejar algo si no ve que "tiene buenos resultados”, este libro busca ayudar a “recargar” la energía de todos aquellos que lo lean y no solo de los empresarios.

“Vamos tan acelerados en la rueda del hámster, que no somos conscientes de que vamos con la batería a cero”, asegura la malagueña, que indica que este es el punto de partida de su obra. En su primera parte, titulada ‘Carga tu cuerpo’ se centra en que las personas actualmente están tan centradas en el trabajo que no ven nada más y no le dan al cuerpo “el tiempo que necesita para recargarse”. Tal es la velocidad a la que vive la población que al final “damos más importancia a que el móvil esté cargado, que a que yo misma esté recargada”.

Reforzar las emociones, enseñar a respirar o aprender a recargar la energía son algunos de los aspectos en los que Ramírez se ha centrado. Cuando se dio cuenta de que necesitaba cambiar su forma de vida y comenzó con su investigación, se percató de la importancia de la forma en la que se respira y de la postura. “Yo tuve que aprender a respirar y me di cuenta de que como no sabía respirar bien, muchas veces estaba agotada”, admite.

‘Deja lo de rumiar para las vacas’ es el capítulo que abre la segunda parte de su libro, el cual tiene ese nombre porque las personas tienen “pensamientos tóxicos” que no eliminan porque no son conscientes de ellos. Comentarios como: no me ha hecho caso, debería haber actuado de forma diferente o no tendría que haber dicho eso son algunos de esos pensamientos tóxicos que, según Belén, lo que hacen es “disminuir nuestra energía y generar disfunciones emocionales que nos van a llevar problemas físicos”. Para dejar atrás esto, hay que “pasar del modo víctima a modo protagonista y coger las riendas”, siempre desde el punto de vista optimista.

Durante sus conferencias, siempre habla de la gratitud a partir de la pregunta “¿por cuánto venderías tus ojos?”, que da nombre al final de esta segunda parte del libro. Tras esa cuestión indica que “hay que darse cuenta de la suerte que tenemos, porque así rumiaremos mucho menos”. Al igual que asegura que “las personas agradecidas tienen mejor salud”, en su libro sostiene que “la soledad mata” porque los solitarios “tienen una mayor posibilidad de sufrir un alzhéimer y tienen más ansiedad”.

Al hablar de la felicidad sostiene que “muchas personas cuando les preguntas si son felices en su trabajo no saben qué responder”. Por ello, aconseja que “si no puedes ser feliz cómprate un lápiz”, frase que da nombre a uno de los capítulos del libro, ya que ha corroborado que “colocar un lápiz entre los labios simula una sonrisa” y estas, junto con el humor ejercitan el cerebro y mejoran la calidad de vida de las personas.

Con Fórmula On la entrenadora de ejecutivos busca “conseguir que lo que he visto que funciona en las grandes empresas, llegue a cualquier persona”. Para que de esta forma todos tengan al alcance de su mano estos “trucos basados en la ciencia” que les ayude a sacar al hámster de la rueda.